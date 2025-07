Verstappen habla claro: "Hay que acabar con los rumores, seguiré en Red Bull"

Se daba por hecho desde el pasado fin de semana en Bélgica, pero este jueves, en la previa del GP de Hungría, ha sido el propio Max Verstappen el que ha confirmado de manera inequívoca que se queda en Red Bull.

"En realidad nunca he dicho nada al respecto porque estaba centrado en hablar con el equipo sobre cómo podemos mejorar nuestro rendimiento, con ideas de futuro para el próximo año también, y sinceramente por eso no tenía nada que añadir realmente", ha empezado su discurso el piloto neerlandés.

"Ahora creo que ha llegado el momento de acabar básicamente con todos los rumores y para mí siempre ha estado bastante claro que me iba a quedar (en Red Bull) de todos modos", ha dicho con contundencia y claridad.

"Creo que ese era también el sentimiento general en el en el equipo, porque siempre estábamos en conversaciones sobre lo que podíamos hacer con el coche. Y si no estás interesado en quedarte, entonces también dejas de hablar de este tipo de cosas y yo nunca lo hice", ha añadido.

Sobre las hipotéticas cláusulas de rendimiento de Verstappen, que le liberarían de su contrato con Red Bull hasta 2028 si no está entre los tres primeros, Max ha sido más hermético: "No lo sé. Quiero decir, si me hacen esa pregunta el próximo año, entonces sí, tendremos nuevamente ese rumor. Pero yo nunca hablo de eso, porque estoy más interesado en trabajar en el desempeño de las cosas, por eso tampoco hablo realmente de lo que hay en mi contrato".

Verstappen, que está a 81 puntos de distancia del líder del campeonato, Oscar Piastri, ya mira al próximo año, aunque con incertidumbre y sin perder de vista el curso actual. Y más teniendo en cuenta que perderán Honda para empezar a montar sus propias unidades de potencia en colaboración con Ford: "Nadie sabe realmente dónde estará el próximo año. Y para nosotros este año, siendo realistas, va a ser muy difícil luchar contra McLaren. Creo que ya es bastante difícil luchar con Ferrari y Mercedes.

"Pero creo que todavía hay muchas oportunidades para aprender más sobre el comportamiento del coche. Por supuesto, sé que los coches serán diferentes el próximo año, pero todavía hay cosas que puedes sacar de este año en el lado de la ingeniería y también implementar para el próximo", ha añadido Max. "Entonces, no puedes simplemente decir: 'Está bien, no vamos a ganar el campeonato este año, así que simplemente lo descartamos por completo'".