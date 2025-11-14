Verstappen y el futuro de Palou: "¿Por qué arriesgarlo todo por unos años en F1?

La pasada semana, en el marco del GP de Brasil, Max Verstappen participó en el podcast 'Pelas Pistas' que impulsan varios ex pilotos brasileños y presenta su cuñado Nelsinho Piquet. Allí, el neerlandés se sinceró abordó muchas cuestiones de actualidad, pero también habló de sus inicios en el karting, de cómo han evolucionado el automovilismo y la F1 y su reciente paternidad.

Entre los temas candentes, se refirió a la posibilidad de que Álex Palou, cuatro veces campeón de la IndyCar, pueda dar el salto a la F1 después de intentarlo sin éxito con McLaren, que le reclama 18 millones de dólares en los tribunales.

A la espera de que se resuelva la disputa legal, Max aconsejó a Palou quedarse donde está. Ambos se conocen desde niños e incluso compartieron equipo en las categorías de promoción. "Lo primero, Álex es un tío súper majo y debo decir que lo que ha conseguido hasta ahora en la IndyCar, realmente es impresionante".

"Estoy muy contento por él porque está trazando una carrera perfecta, corriendo en Japón, yendo luego a Estados Unidos y dominando la IndyCar", recoerdó Verstappen. Considera que Palou tendría el nivel necesario para competir en la F1, pero piensa que él, en la misma situación, se lo pensaría dos veces antes de abandonar la categoría en la que triunfa de modo contundente.

"Por supuesto que podría estar en Fórmula 1. Se lo merecería, pero si yo estuviera en su posición... ¿por qué salir de allí? Sólo son unos pocos los elegidos que pueden ganar, hacer dinero y dominar. ¿Por qué vas a arriesgarlo todo por unos años en Fórmula 1, seguramente no en uno de los equipos punteros? Es muy fácil que no funcione", reflexionó Max.

Aun así, el de Red Bull entiende que la ambición de Palou podría pesar más: "También puede pensar: 'qué demonios, voy a hacerlo'. Si yo fuera él no lo probaría, pero si cree en sí mismo... ¿por qué no?", dijo. Verstappen no quiso comentar demasiado los rumores un posible interés de Red Bull en el piloto catalán, que en su día negó Helmut Marko. "No sé con qué equipos ha hablado, pero el nuestro por ejemplo, tiene un programa júnior y aunque a veces hemos puesto en el coche a algún piloto de fuera, no tendría sentido hacerlo siempre. Pero sí, es raro que los grandes no se hayan interesado en él", zanjó.