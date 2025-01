Verstappen, ¿fuera de la F1?

La temporada 2027 supondrá la vuelta de Ford al WEC, una vuelta con la que intentará recuperar la histórica rivalidad que protagonizó con Ferrari en este campeonato en la década de los 60. La compañía estadounidense, que este curso ya se ha estrenado en el Dakar con el tercer puesto de Mattias Ekström, apuesta también por la resistencia con un Hypercar.

El presidente ejecutivo de la compañía, Bill Ford, hizo el anuncio este mismo viernes durante la presentación de la temporada de la marca que se realizó en Charlotte (Estados Unidos), ante la expetación de los presentes. Será la primera vez que Ford tenga presencia en la máxima categoría del Mundial de resistencia, tras 60 años de ausencia.

Opción Verstappen

La noticia, unida a la asociación de Ford con Red Bull para el desarrollo de las unidades de potencia de los F1 de cara a 2026, han desatado las especulaciones entre los aficionados al 'motorsport'.

"Me pregunto si este movimiento de Ford para regresar al #WEC será respaldado por Red Bull y eso le dará a Max Verstappen una estrategia de salida que lo mantenga afiliado a ambas marcas y al mismo tiempo haga algo que anhelaba hacer. Si no pueden tenerlo en la F1, al menos ténganlo en resistencia", lanzó un aficionado en sus redes sociales, según recoge el diario británico 'The Sun'.

El comentario no quedó sin respuesta y otros usuarios replicaron la posible teoría de ver al vigente campeón de la Fórmula 1 al volante de un Ford en el campeonato de resistencia. "Red Bull se asociará con Ford en 2027. Solo digo que Max Verstappen está ahí", se puede leer en otro mensaje. "Imagínense si Ford consiguiera que Verstappen condujera para ellos (el motor Ford y RB se conectan) y [Lewis] Hamilton condujera para el programa WEC de Ferrari", desea otro.

El piloto neerlandés cuenta con un contrato millonario con Red Bull hasta 2028 pero se desconoce cuál será su futuro más allá de esa fecha y lo cierto es que Max ha declarado en varias ocasiones su deseo de correr en resistencia. El campeón de la F1 ya disputó las 24 Horas de Daytona virtuales a principios de enero y se mostró convencido de que podría hacerlo bien en una carrera real.

Otro piloto de la F1, Kevin Magnussen, se mostró apostó también por esa opción. "No le veo continuando en diez años. Es un piloto de verdad, así que haría Daytona. Basándome en todas las carreras de simulación que hace y en que ya tiene un equipo GT", aseguró el danés.