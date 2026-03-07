Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fórmula 1

Verstappen se estrella y se autodescarta de la lucha por la pole

El neerlandés ha perdido el control del Red Bull a la salida de recta, en la curva 1 de Melbourne, y ha sufrido un fuerte impacto contra las protecciones, dañándose la mano

Verstappen, contra las barreras en Melbourne

Verstappen, contra las barreras en Melbourne / @F1

Laura López Albiac

Laura López Albiac

La primera sesión de clasificación de la temporada 2026 de Fórmula 1 ha comenzado con sorpresa. Max Verstappen, actual subcampeón, ha protagonizado un fuerte accidente en la Q1 al estrellarse con su Red Bull contra las protecciones de la curva 1 de Albert Park, destrozando el coche y autodescartándose así de la lucha por la pole.

Max ha perdido el control del RB22 a la salida de la recta, bloqueando y saliendo disparado contra las barreras a gran velocidad. El neerlandés se ha bajado del coche por su propio pie, pero quejándose de la mano por el impacto.

La bandera roja provocada por Verstappen en Q1 ha dado aire a los mecánicos de Mercedes, que han podido reparar a tiempo el coche de Antonelli para que el italiano pudiera salir a pista a disputar la qualy después de su accidente en Libres 3.

Paralelamente se ha confirmado que Stroll y Carlos Sainz no van a salir a pista por las averías en su Aston Martin y Williams, respectivamente, esta mañana en los libres.

Recordemos que con la incorporación de Cadillac como undécima escudería, ahora son seis los pilotos eliminados en Q1 y Q2, con lo que de entrada, Max, Carlos y Lance ocipan ya tres de estas plazas de eliminados.

