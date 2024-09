Verstappen enciende las alarmas: "Si seguimos así, perderemos los dos campeonatos"

En Red Bull empiezan a ver las orejas al lobo con McLaren. La escudería austríaca, dominadora sin apenas contestación durante las últimas dos temporadas, está viviendo su momento más complicado desde hacía mucho tiempo. Las sensaciones del monoplaza no son buenas mientras los perseguidores parecen haber superado las prestaciones del Red Bull. Verstappen es quien mejor conoce la situación, así que ha advertido del peligro de perder un campeonato que parecía ganado desde hacía meses...

El piloto neerlandés sufrió una de las carreras más complicadas en los últimos meses después de terminar sexto este domingo en el Gran Premio de Italia. En Monza, Verstappen no pudo hacer magia con un Red Bull que no está para ganar carreras en estos tiempos. La suerte de la escudería austríaca es que consiguieron minimizar daños después del tercer puesto conseguido por Lando Norris, su máximo competidor en el campeonato de pilotos.

Un Mundial que se complica

Verstappen sigue con ventaja en el mundial -lidera ahora con 303 puntos, 62 más que su rival Lando Norris-, aunque desde Red Bull empiezan a temer un disgusto en estas últimas ocho carreras que restan para la conclusión de la temporada de Fórmula 1. La situación es mucho más tétrica en el mundial de constructores, donde Red Bull solamente aventaja a McLaren en ocho puntos -446 frente a los 438 de la escudería británica- que hacen pensar que será una lucha perdida hasta final de temporada.

Las alarmas parecen encendidas a estas alturas en Red Bull, una sensación que el mismo Verstappen se ha encargado de transmitir: "Si seguimos así, perderemos los dos campeonatos", manifestó el neerlandés. Las siete victorias en las diez primeras carreras del año podrían no ser suficientes para asegurar un mundial que quiere pelear Norris hasta la última carrera.

"Tenemos que trabajar duro, cambiar muchas cosas en el coche porque, si no, lo perderemos todo", advirtió. "Puedo motivar al equipo, está claro. Pero lo que no pueda hacer es diseñar el coche. En líneas generales, ha sido un fin de semana difícil en Monza, tanto en calificación, como en carrera. Sacamos lo máximo posible. Pudimos haber ejecutado una estrategia mejor, pero mirando atrás ir a dos paradas no fue óptimo, así que todo se redujo a limitar daños hasta el final. Hay muchas cosas que tenemos que analizar de este fin de semana", apuntó el líder del Mundial. Una situación nada cómoda para Red Bull, que deberá dar con la tecla si quiere no tener sustos de aquí a final de temporada.