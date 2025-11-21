Verstappen, con dudas en Las Vegas: "Es una lotería"

Max Verstappen ha marcado el cuarto mejor tiempo en la primera sesión del GP de Las Vegas y ha terminado noveno en la segunda, aunque la bandera roja por una tapa de alcantarilla mal sellada le ha impedido completar una vuelta rápida con el neumático blando.

En estas circunstancias, a Max, como al resto de favoritos, le ha costado sacar conclusiones: "Ha estado bien, pero esas interrupciones hacen que sea complicado entender exactamente qué tenemos que hacer", ha valorado al término de la primera jornada.

Red Bull ha traído actualizaciones, pero según el vigente campeón, tercero en el campeonato 2025 a 49 puntos del líder Lando Norris, todavía necesitan ajustar la configuración: "Tenemos que mejorar un poco más para encontrar algo más de agarre. La pista también mejora en cada sesión, así que debemos centrarnos en cómo usar mejor los neumáticos en clasificación y carrera".

A pesar de que el RB21 suele rendir bien en trazados con poca carga aerodinámica, como en Monza, 'Mad Max' no se fía: "Aquí hace mucho más frío y la superficie es muy deslizante. No es compararable ", afirma. "Ser rápido aquí no está garantizado. Es un poco como jugar a la lotería. Pero ya veremos qué pasa el sábado, porque no hay carreras de apoyo. Se pronostica lluvia, y si llueve, el poco agarre que tenemos desaparecerá”.