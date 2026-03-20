Verstappen se divierte en Nurburgring, lejos de la F1

Max Verstappen competirá este fin de semana en la carrera NLS2 del Nordschleife, en el 'infierno verde', como preparación para las 24 Horas de Nürburgring, que disputará en mayo junto al catalán Dani Juncadella y el francés Jules Gounon.

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1, que está protagonizando un difícil inicio de temporada en con Red Bull y no acabó el último GP de China, aprovechará que no hay F1 hasta la próxima semana (GP de Japón) y se subirá a un Mercedes-AMG GT3. Este viernes, en su primera aparición en pista, el neerlandés ha acaparado la atención.

Después de rodar en 2025 en el Nordschleife -incluso con pseundónimo, como Franz Hermann-, Verstappen está decidido a asaltar este año el triunfo en las 24 Horas de Nürburgring (14-17 de mayo). Su primera toma de contacto es la NLS2, segunda ronda de la Nürburgring Langstrecken-Serie. La primera, el sábado 14 de marzo, fue cancelada debido a las condiciones meteorológicas.

Un total 26 coches estarán en la parrilla de salida en SP9, la categoría principal, de esta prueba preparatoria. Uno de ellos será el de Verstappen, Juncadella y Gounon, con los colores de Verstappen Racing, inscrito por Winward Racing.

Max asegura que no se divierte cuando se sube en su monoplaza de Fórmula 1, el RB22, con las nuevas reglas del Gran Circo y exige cambios a la FIA y la FOM. En China llegó a declarar que a quien le gustase lo visto en las dos primeras carreras del Mundial 2026 no entendía nada sobre carreras.

Mucho más ilusionado se le ve al volante del gran turismo de Mercedes, con el que esta mañana ya ha participdado en los test matinales de la NSL2. Mañana será la clasificación y el domingo tendrá lugar la carrera de 4 horas donde habrá hasta 136 coches en pista.

"El viernes es para hacer pruebas, también para que yo me familiarice con el coche. Después, se trata de ganar experiencia en carrera e intentar poner el coche en el mejor estado posible para la carrera de 24 horas", declaró Verstappen antes de llegar a Alemania.