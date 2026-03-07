Verstappen, a disgusto tras su accidente: “No ha sido divertido pilotar. Esta F1 va contra tus instintos"

Max Verstappen ha vivido su primer día de pesadilla con un nuevo reglamento que no le gusta en absoluto y que ha venido criticando duramente desde la pretemporada. Este sábado el tetracampeón de Red Bull ha protagonizado un fortísimo accidente en la curva 1 de Albert Park, durante la clasificación del GP de Australia, ha caído eliminado en Q1 y mañana se verá obligado a remontar desde el fondo de la parrilla (20º).

El piloto neerlandés se ha mostrado muy disgustado por el incidente, que todavía no se explica, aunque después de pasar por la clínica del circuito, ha respirado aliviado al confirmar que no tenía ninguna lesión tras el duro impacto contra el muro.

"No sé que ha pasado. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Dándole al pedal se me ha bloqueado el eje trasero. Particularmente en esa velocidad, tienes mucha carga aerodinámica y se bloquea... es muy extraño. Ni siquiera he hablado con el equipo, ni mirado los datos, así que no sé por qué ha pasado", ha dicho Max ante los micrófonos de DAZN.

“Solo tuve que hacerme unas radiografías para comprobar si mis manos estaban bien, pero no hay nada roto, así que bien", ha señalado respecto a su estado físico.

Cuando le han preguntado por la carrera, Verstappen ha vuelto a la carga contra la nueva F1: "No sé... hay que entender mejor lo que está sucediendo. Es todo muy complejo y para ser sincero no ha sido divertido estar en pista. No ha sido divertido pilotar. Todo va en contra de tus instintos como piloto", ha insistido en sus críticas.

Según él, la forma en la que bloqueó el eje trasero "es un poco sintomática de esta nueva era de coches…Hay muchas cosas que tenemos que analizar en general como deporte. ¿qué puedo decir?, ha zanjado al respecto.

Su nuevo compañero Isack Hadjar ha sido tercero en la 'qualy', aunque a casi ocho décimas del poleman George Russell, lo que demuestra que aunque el Red Bull RB22 es un coche que les permitirá pelear en la zona alta esta temporada, pero de momento siguen a ‘años luz’ de Mercedes.