Verstappen dice que los nuevos F1 son "Fórmula E con esteroides" y Norris le responde: "Puede retirarse si quiere"

Los cambios generan confusiones y la confusión deriva en frustración. Ha sucedido en la Fórmula 1 en múltiples ocasiones, aunque pocas veces los nuevos comienzos han generado una oleada de rechazo tan grande como la vista ahora. Ayer fue Lewis Hamilton quien aseveraba que "necesitas una carrera universitaria para entender el nuevo reglamento" y hoy ha sido el turno de Max Verstappen de ponerse en contra de lo que se viene esta temporada en la máxima categoría.

"Para pilotar, no es muy divertido, honestamente. La palabra correcta es gestión", empezó el neerlandés. "No es Fórmula 1, se siente un poco más como un Fórmula E con esteroides. Como piloto puro, disfruto pilotando a fondo. Y ahora mismo no puedes hacer eso. Hay demasiadas cosas pasando. Lo que haces con los inputs tiene un efecto masivo en la parte energética. Para mí, eso no es Fórmula 1", comentó el cuatro veces campeón del mundo.

Un reglamento que nadie entiende

Max no se cortó en sus ataques: "Probablemente, la gente no estará contenta conmigo por decir esto. Pero soy una persona que habla claro. ¿Por qué no voy a poder decir lo que pienso de mi coche? Yo no escribí el reglamento", apuntó. "La forma de correr está cambiando. Es menos pura". A pesar de todos los problemas de gestión de energía y de estilo de pilotaje, Verstappen también destaca ciertos aspectos positivos: "El coche se ve genial. Las proporciones son buenas. Ese no es el problema. Es todo lo demás", finalizó.

Max Verstappen, piloto de Red Bull / Red Bull

Las palabras del neerlandés llegan después de las declaraciones de Lewis Hamilton, que sumó este miércoles en la misma línea de Max: “Ningún aficionado va a entender el nuevo reglamento, es muy complejo, es ridículo lo complejo que es. Estuve en una reunión el otro día y necesitas una carrera universitaria para entenderlo. En Barcelona haces 600 metros de lift-and-coast en una vuelta de clasificación. Las carreras no son así”, apuntó.

El ataque de Norris a Verstappen

Las palabras de ambos han sido respondidas de manera casi inmediata por el campeón del mundo, Lando Norris. Y sus declaraciones han dado mucho de que hablar por sus discrepancias con el piloto de Red Bull: "Fue muy divertido, realmente lo disfruté", reflexionó Norris una vez terminada la jornada de este jueves. Sobre las palabras del neerlandés, Lando no se cortó: "Si quiere retirarse, que se retire. La Fórmula 1 cambia constantemente; a veces es un poco mejor conducir, y a veces no es tan bueno, pero nos pagan una cantidad absurda de dinero por conducir, así que realmente no puedes quejarte", explicó.

Noticias relacionadas

"Quiero decir, cualquier piloto puede ir y buscar algo más que hacer; no es que él o cualquier piloto tenga que estar aquí, pero es un desafío, un desafío bueno y divertido para los ingenieros y los pilotos; es diferente. Hay que conducir de otra manera, entender las cosas de otra manera y gestionarlas de otra manera, pero aun así puedo conducir coches, viajar por el mundo y divertirme mucho, así que no hay nada de qué quejarse. Ciertamente, no se siente tan rápido como en los últimos años, y ciertamente no se maneja tan perfectamente, pero estoy seguro de que si llegara y este fuera el primer auto de F1 que comenzara a conducir, entonces probablemente diría que es increíble en comparación con los autos más antiguos. Nadie debería quejarse de eso. Cada piloto tiene su propia opinión, y a él no le gustó, y a mí sí", finalizó.