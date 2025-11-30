Verstappen, desafiante: "Me podeís llamar Chucky'

Zak Brown, CEO de McLaren, reconoció el error estratégico del equipo en Qatar y se disculpó con sus pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, que deberán jugarse el título en la última carrera del Mundial en Abu Dhabi con el vigente campeón Max Verstappen.

El neerlandés, que llegó a estar a 104 puntos del liderato y ha protagonizado una remontada impresionante para llegar vivo al desenlace de la temporada, ha cosechado su séptima victoria del año en Qatar y se ha mostrado desafiante con sus rivales.

Antes de la carrera, Brown comparó a Verstappen con un personaje del cine de terror: "Es ese tipo de una película, que justo cuando piensas que no va a volver, ¡vuelve!", dijo el estadounidense.

"Me podéis llamar Chucky", ha soltado Max tras bajarse del monoplaza en Losail, replicando con ironía al comentario de Brown. "Me hizo gracia que dijera eso", ha confesado.

Verstappen se ha atribuído el mérito de la victoria, pero en parte por la decisión de McLaren. “Ha sido crucial para ganar, es lo que queríamos y McLaren ha perdido. Después de eso, sabíamos que iban a ser dos tandas muy largas, pero lo hemos gestionado muy bien. Por supuesto, recortaron diferencia, pero no los suficiente. Cuando no eres el más rápido tienes que aprovechar las oportunidades y es lo que hemos hecho", ha resumido

Respecto a sus posibilidades de ser campeón en Yas Marina el próximo domingo, Max es realista, pero no lo descarta: "Hay una oportunidad. 12 puntos. En una carrera como esta, cualquier cosa es posible, pero por ritmo puro, será difícil ganarles".

Le recordaron su triunfo ante Hamilton al límite en Abu Dhabi 2021: "No necesito motivación extra. Ni ver esa carrera. Solo un poco de suerte, quizá así lo podamos conseguir", lanzó.