Verstappen desafía a McLaren: Las claves del 'milagro' Red Bull

El impresionante Autódromo de los Hermanos Rodríguez, a 2.300 metros sobre el nivel del mar, es uno de los circuitos más propicios para Red Bull y Max Verstappen, que acumula cinco victorias en el Gran Premio de México (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023). Ahora, además, es el escenario perfecto para relanzar su ‘operación remontada’ en busca de un quinto título mundial que hace solo dos meses, cuando el neerlandés estaba a 104 puntos del líder Oscar Piastri, parecía una quimera.

Max, en estado de gracia, le ha recortado 64 puntos al piloto australiano de McLaren en las últimas pruebas del calendario. Quedan otras cinco por delante y un total de 141 puntos en juego. Todo es posible y el neerlandés va a ‘cuchillo’ a por su objetivo. Si lo consigue culminaría una remontada histórica y sin precedentes en el ‘gran circo’.

La receta del éxito

Viendo a Max de nuevo en modo arrollador y a su compañero Yuki Tsunoda en plena progresión, con un sexto en Bakú y dos séptimos en Austin, cabe preguntarse qué ha hecho Red Bull para obrar el ‘milagro’. Si antes del verano era imposible que el RB21, incluso en manos de Verstappen, pudiera plantar cara a los todopoderosos McLaren, después del parón estival y desde la victoria de Piastri el 31 de agosto, las tornas se han invertido. En las siguientes cuatro carreras el MCL39 ha terminado siempre a la estela del coche azul.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, destaca que “de los cinco grandes premios que quedan, dos son en formato sprint. Si mantenemos esta forma, el Mundial puede ponerse realmente emocionante”.

Según Marko, uno de los factores decisivos ha sido la incorporación de Laurent Mekies como jefe de equipo en sustitución de Christian Horner, que había llevado las riendas de Red Bull durante dos décadas. “Laurent ha conseguido introducir un enfoque diferente en la configuración técnica y en la manera general de trabajar. Ya no estamos muy lejos los viernes. Que Max pueda batir a los McLaren en carrera es el mejor indicador”, considera.

"McLaren detuvo el desarrollo del coche demasiado pronto y nosotros aún tenemos algo en mente, pero no sé exactamente cuándo llegará", advierte Marko. Horner quería tirar la toalla en 2025 y focalizarse en 2026, pero las actualizaciones técnicas han revitalizado el RB21, haciéndolo competitivo en varios circuitos.

Uno de los aspectos a subrayar es la notable mejora de rendimiento del coche en trazados de baja carga, que en 2024 se le atragantaron a Max. En Monza, el RB21 incorporó alerón muy específico que le permitió brillar en un fin de semana perfecto. Además, Red Bull estrenó nuevo suelo que aportó rendimiento puro y mejoró el equilibrio del cocje. Los datos de velocidades punta reflejaron el salto de calidad respecto al RB20.

El propio Verstappen simplifica la ‘receta’ del éxito: “Hemos encontrado el camino. Pusimos evoluciones, entendimos mejor el coche y cada fin de semana tratamos de hacerlo bien. En unos circuitos nos va mejor que en otros, pero en general todo está siendo más sencillo, aunque sé que tengo que ser perfecto hasta el final para tener una oportunidad de optar al título”.

En Red Bull afrontan lo que queda de calendario con moderado optimismo. “En teoría, las curvas de velocidad media serían complicadas para nosotros, pero ya no es el caso. Con Max en una forma tan excepcional, no hay circuito donde digamos: allí tenemos desventaja”, advierte Marko, que pone como ejemplo lo ocurrido en Singapur, una pista tradicionalmente difícil para Red Bull pero en la que esta vez Verstappen consiguió un valioso resultado, segundo en el podio tras Russell y con ventaja sobre McLaren.

Sin mejoras en Woking

Por el contrario, McLaren se ha estancado. Acumula una sequía de dos meses desde su última victoria en Países Bajos ya ha confirmado que no introducirá mejoras en lo que resta de temporada para centrarse en el coche de 2026.

El jefe del equipo , Andrea Stella niega que esta situación vaya a complicarle la lucha por el campeonato de pilotos a Oscar Piastri y a Lando Norris. “El hecho de que haya cinco carreras y dos sprints significa que también podemos aumentar la diferencia con Max o así es como veo yo las cosas. Creo que nos esperan buenos circuitos para nuestro coche", considera el italiano.

“Sigo pensando que puedo ganar el Mundial”, afirma Piastri, que de los tres aspirantes es el que peores resultados ha cosechado tras el verano: 37 puntos frente a los 101 de Verstappen y los 57 de Norris en los últimos cuatro grandes premios.

Lo que ocurra este domingo en México puede ser definitivo. La enorme recta principal es un aliado para el RB21 frente al MCL39. Si falla, Verstappen estará casi descartado. Pero si acierta, en McLaren cundirá el ‘pánico’.