Verstappen: "Que me den un mapa y arreglo Madring"

Todo parece ir sobre ruedas en esta primera edición del GP de España en el Madring. Pero no todo es perfecto. Si la clasificación del sábado deparó un espectáculo de altura, muchos aquí se temen una carrera en procesión. Entre ellos Max Verstappen, que ayer dio su particular visión del nuevo escenario del Mundial de Fórmula 1.

"Todavía tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar. Han hecho un buen trabajo con el asfalto, aunque en algunos puntos ya está un poco irregular para ser un circuito nuevo. Pero sinceramente, en las curvas, como he dicho antes, no se puede adelantar", lanzó el tetracampeón.

"En cuanto a las zonas de frenada, tienen que aprender que no es necesario girar el volante y a su vez frenar. Eso no permite ningún tipo de adelantamiento. El diseño del circuito podría mejorarse. Creo que las aportaciones de los pilotos sobre el diseño de los circuitos pueden ser de gran ayuda en el futuro, deberían escucharnos antes de construir", reivindicó Max.

Le preguntaron entonces qué habría que cambiar en su opinión y Verstappen soltó una carcajada: “¡Casi todas las zonas de frenada! Si me das el plano del circuito, yo me encargo de arreglarlo".

"Siempre pueden preguntarme: '¿Qué te parece este trazado?'. No quiero entrar en los detalles ahora, pero al fin y al cabo, un piloto sabe muy bien qué se necesita o cómo debería ser una buena curva. Hay algunos buenos ejemplos, como Austin. Allí se puede correr bien. Las curvas son amplias y agradables. Al menos allí se puede intentar un adelantamiento y, aunque no salga bien a la primera, se puede luchar a la salida de la curva. Hay suficientes ejemplos de cómo hacerlo correctamente", zanjo Max.