Verstappen confirma su nuevo dorsal para 2026: "No será el 33"

La tiranía de Max Verstappen en la cima de la Fórmula 1 llegó a su fin, al menos de momento, en Abu Dabi. Después de cuatro temporadas de dominio incontestable, que empezó con la histórica victoria contra Lewis Hamilton en el mismo circuito donde perdió su corona, el neerlandés cedió su trono a un Lando Norris que aprovechó la superioridad de su McLaren para lograr su primer título mundial.

Una de las incógnitas que surgieron tras el campeonato del británico fue acerca del dorsal que usaría el campeón para la próxima temporada. Lando siempre había usado el número '4' desde que debutase en la Fórmula 1, aunque haber terminado primero en la clasificación de la pasada temporada le otorga la posibilidad de llevar el '1' para 2026. Cabe recordar que la FIA no obliga a los pilotos a usar un determinado dorsal, aunque eso no fue un problema para Norris que hizo uso de su privilegio y anunció que luciría el '1' para la próxima temporada. El dorsal de los campeones cambiaba de monoplaza.

Max Verstappen, tras firmar la pole en Yas Marina / Red Bull Contentpool

La pelota pasó entonces al tejado de Max Verstappen, que parecía ligado al número '1' para siempre. El neerlandés usaba el '33' antes de empezar su ciclo ganador, pero el piloto de Red Bull no parecía dispuesto a volver a su anterior dorsal en 2026. La duda sobre qué número utilizará ha quedado resuelta este mismo miércoles con el anuncio del propio piloto de que lucirá el '3' la próxima temporada.

"No será el número 33", declaró Verstappen a Viaplay. "Mi número favorito siempre ha sido el 3, salvo el 1. Ya podemos cambiar. Será el número 3", continuó. "El '33' siempre estuvo bien, pero prefiero un solo 3 a dos 3. Siempre he dicho que representaba una doble felicidad, pero claro, ya he tenido suerte en la F1". Un cambio que anticipa una nueva era donde Max Verstappen intentará recuperar su corona a toda costa.