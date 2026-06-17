Verstappen no se compromete con Red Bull ¿Se avecina 'terremoto' en la F1?

La continuidad de Max Verstappen en Red Bull pende de un hilo. El tetracampeón podría rescindir este verano su actual contrato, que expira en 2028, acogiéndose a una cláusula de rendimiento si no está entre los tres primeros clasificados del Mundial. Después de siete grandes premios, Max ocupa la séptima posición, con 55 puntos, a más de un centenar del líder Kimi Antonelli.

Fernando Alonso le ponía de ejemplo en una reciente entrevista a Fabio Marchi al valorar la importancia de tener un coche competitivo en Fórmula 1: “Verstappen es el mejor piloto del mundo y este año va a terminar quinto o sexto…”, dijo.

El neerlandés saldó el GP de Barcelona-Catalunya en cuarta posición por el abandono de Antonelli, pero aún así muy lejos del ritmo de cabeza. “Somos el cuarto equipo más rápido. Todavía estamos detrás de Ferrari, Mercedes y McLaren. No vamos a cambiar en ninguna de las carreras próximas a menos que tengamos una mejora grande de rendimiento, un paquete de mejoras”, lanzó como toque de atención. “Todo va de traer más rendimiento y más mejoras. Eso es lo que está funcionando”.

Cumbre en Austria

En Montmeló Verstappen no quiso hablar de su futuro, pero en el paddock algunos advertían que se avecina un auténtico terremoto si finalmente decide abandonar Red Bull a final de temporada.

La semana pasada Max y su mánager Raymond Vermeulen se reunieron en Austria con toda la cúpula de Red Bull. Es decir, con los propietarios Charlesm Yoovidhya y Mark Mateschitz, y también con el director deportivo Oliver Mintzlaff.

Las imágenes de la cumbre se filtraron y Max intentó restarle importancia. Ahora el periodista neerlandés Erik van Haren, muy próximo al clan Verstappen, ha revelado que la dirección de la compañía de bebidas energéticas le pidió a Max un compromiso firme de que seguirá hasta 2028 antes de acometer cambios y una mayor inversión para reforzar el equipo. Y al parecer, Verstappen les dejó con la incógnita sobre su futuro.

El próximo fin de semana, durante el GP de Austria en el Red Bull Ring, volverán a intentar arrancarle un voto de fidelidad.

Max ya ha dicho en muchas ocasiones que su intención es seguir donde está y que está satisfecho con su (astronómico) salario, pero la condición es tener un coche ganador. Y por ahora eso está lejos de la realidad.

Reacción en cadena

Mercedes y Toto Wolff ya intentaron convencer a Max en 2025. Y este sigue siendo el destino más viable si decide cambiar de aires. No solo porque tienen el mejor coche con el nuevo reglamento, sino porque George Russell no está rindiendo al máximo nivel y se ha visto superado claramente por su joven compañero Kimi Antonelli, el protegido de Toto y el principal candidato al título en 2026, con solo 19 años.

¿Qué pasaría si Verstappen ficha por Mercedes? Sencillamente, que se desataría una reacción en cadena, un auténtico terremoto. Las posibilidades son infinitas, pero muchos sitúan a Oscar Piastri ocupando su vacante en Red Bull. Otros, a Carlos Sainz.

Y no sería el único piloto español que podría entrar en el juego. Si McLaren pierde a Piastri, Fernando Alonso podría volver a acercarse a Woking dada la estrecha amistad que mantiene con Zak Brown y su actual decepción con el rendimiento de Aston Martin. A partir de aquí, hay apuestas para todos los gustos, más o menos verosímiles: Sainz en Aston Martin, Russell en Williams… En río revuelto, todo es posible. La única certeza es que Max tiene la llave del mercado.