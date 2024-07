Verstappen se libra de la sanción, pero desata su furia: "Se pueden ir todos a la mierda"

Max Verstappen no ha tenido su día en el Hungaroring. De hecho, ha reconocido que "ha sido un domingo para olvidar". Después de su toque con Lewis Hamilton, en el que su coche ha volado literalmente sobre la pista, el neerlandés ha podido continuar y minimizar daños en quinta posición, pero después de ser llamado a comisarios por el incidente y aunque se libró de la sanción, el líder del Mundial ha entrado en cólera ante los medios por las críticas recibidas a su agresivo pilotaje y a sus reacciones con su equipo.

¿Qué le dice a los críticos por su reacción de frustración? “Que se vayan todos a la mierda”, ha soltado Max en la zona mixta. Antes, ya había dejado clara su ira en carrera. "Me habéis dado una estrategia de mierda, ¿vale? Estoy intentando salvar lo que hay", ha dicho por radio a su ingeniero Giampiero Lambiase: “Ya nos hemos hablado así antes, no estoy de acuerdo en que fuera peor esta vez. Estaba molesto con lo de hoy, quizás el equipo no se da cuenta de lo que ha hecho mal o no veían que eran tan severo en ese momento, pero en el coche tienes otras sensaciones. Hay gente que no es consciente de que necesitamos más prestaciones en el coche”, ha argumentado.

Verstappen, que sigue líder destacado en el campeonato, con 76 puntos sobre Norris, está nervioso porque es consciente de que ya no tiene el coche más rápido y eso le obliga a pilotar más al límite: “No teníamos el ritmo para luchar con McLaren, pero podíamos haber sido terceros. La estrategia equivocada me puso en una situación en la que tenía que pelear constantemente con la gente, intentando adelantar, y hoy no funciono, porque hace mucho calor y en cuanto alcanzas a alguien, los neumáticos se calientan y toda la ventaja de neumático que tenías desaparece”, ha explicado sobre su tensión con el muro de Red Bull.

Max también ha dado su versión del incidente con Hamilton: "Tenía mucho rebufo. En Austria la gente dijo que me movía en la frenada. Aquí yo posicioné mi coche en la frenada en el movimiento inicial y fui recto. Pero veo que el otro coche va hacia mí desde fuera. Lewis no paraba de moverse a la derecha, por eso tuve que parar rápido mi coche y bloqueé", ha analizado.

Sin sanción

En el documento difundido por la FIA exculpando a Verstappen, se apunta que "los comisarios escucharon al piloto del coche 1 (Max Verstappen), al piloto del coche 44 (Lewis Hamilton), a los representantes de los equipos y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/marcha, vídeo, cronometraje, telemetría y pruebas de vídeo en el coche".

"En la aproximación a la curva 1, tanto el coche 44 como el coche 1 adelantaron al coche 23. El coche 44 volvió a la trazada antes de la zona de frenado y comenzó a girar en la curva 1. El coche 1 se acercó a la curva más rápido que el coche 23", indicaron. "El coche 1 se acercó a la curva más rápido que en vueltas anteriores (debido al DRS) y frenó en el mismo punto que antes. El piloto del coche 1 alegó que el coche 44 estaba cambiando de dirección al frenar. El conductor del coche 44 declaró que simplemente estaba siguiendo su trazada normal, lo que se confirmó por el examen de las pruebas de vídeo y telemetría de las vueltas anteriores".

"Estaba claro que el coche 1 bloqueó las dos ruedas delanteras en la aproximación a la curva 1 antes de que se produjera el impacto, pero no siguió la trazada normal de una maniobra típica de adelantamiento. El piloto del coche 44 declaró que se trataba de un incidente de carrera, mientras que el piloto del coche 1 argumentó que se trataba de un caso de cambio de dirección al frenar. Los comisarios no consideran que se trate de un caso típico de "cambio de dirección al frenar", aunque creemos que el piloto del coche 44 podría haber hecho más para evitar la colisión. En consecuencia, determinamos que ningún piloto tuvo la culpa predominante y decidimos no tomar ninguna otra medida".