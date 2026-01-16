Verstappen 'bendice' el RB22: "Luce genial"

Max Verstappen ha sido el gran protagonista en la presentación del nuevo monoplaza de Red Bull para la temporada 2026, presentando en Detroit, en el estreno de la sociedad con Ford. "Está mucho mejor. Llevaba tiempo pidiéndolo, así que está genial. Me gusta el brillo, me gusta el azul, es mi color favorito. También me gustan los bordes del logo de Red Bull, han vuelto. Se ve mucho más fresco, así que me encanta", ha valorado el neerlandés sobre el aspecto del coche.

Tras encadenar los títulos de 2021, 2022, 2023 y 2024 y ceder la corona ante Lando Norris en 2025, Verstappen abandona el número 1 y se ha decantado por el dorsal número 3 que perteneció a Daniel Ricciardo. Ante los medios presentes en el evento de Detroit, Max se ha mostrado prudente respecto a sus expectativas para la nueva temporada.

"Todavía es muy pronto y aún quedan muchas cosas por hacer antes de que el coche empiece a rodar. Así que, por ahora, estoy muy centrado en mí mismo, en casa, entrenando, asegurándome de estar preparado", ha explicado, según recoge el portal ‘soymotor’.

"Creo que siempre es muy importante ver primero qué pasa con el coche. Empiezas a conducir y entonces quizá ves algunas cosas que coinciden con años anteriores o que quizá puedas utilizar. Pero por ahora solo se trata de hacer una prueba de fiabilidad y dar vueltas y más vueltas para familiarizarse con el coche, principalmente las cosas relacionadas con el motor y cómo funciona todo en conjunto”, ha apuntado Verstappen.

“Es un poco difícil hacerse a la idea, porque aún no lo he conducido en la vida real. Cuando lo haga se tratará de decidir en qué debemos centrarnos más. ¿El Mundial?. No pienso en eso. Creo que nadie piensa así en este momento. Solo quieres empezar con buen pie, dar muchas vueltas y ver dónde hay que prestar más atención”, ha insistido