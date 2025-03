Verstappen avisa: "No somos los más rápidos, pero puede cambiar"

Max Verstappen empieza el curso con la etiqueta de principal favorito. Se lo ha ganado a pulso después de proclamarse campeón los últimos cuatro años. En 2021 lo consiguió en una lucha a 'cuchillo' con Lewis Hamilton. Las dos siguientes temporadas fueron un 'paseo' para el neerlandés. Y en 2024, pese a no tener el mejor coche de la parrilla, se defendió con solvencia ante el impulso de Norris y McLaren. Este año, la situación se complica, con diferencias mínimas entre los cuatro 'grandes'. Y 'Mad Max' confía en resistir.

"¿Dónde estamos? Soy bastante positivo y estamos intentando hacerlo lo mejor posible, pero sólo sabremos más este fin de semana. De momento no hay mucho que decir al respecto. Basándonos en los días de test, hemos vuelto a encontrar algunas cosas en las que trabajar y seguiremos haciéndolo", ha dicho Verstappen de manera críptica a su llegada al paddock de Albert Park.

De entrada, considera que el RB21supone un paso adelante respecto a su antecesor, pero aún no ha resuelto todos los problemas y no es el coche más rápido de la parrilla. "Todavía hay cosas que queremos abordar. Este es un circuito muy diferente al de Bahrein, así que el coche volverá a dar sensaciones diferentes y será muy difícil saber si lo hemos arreglado todo o no. Vamos paso a paso", ha añadido sin dar más pistas.

"Haremos lo posible para ser lo más competitivos posible. Pero también es el último año de normativa. Llegará un punto en el que habrá que centrarse en el año que viene. Así que de tenemos que tener paciencia y ver cuánto podemos remontar. De momento, no somos los más rápidos, pero la temporada es larga y puede cambiar", avisa Max. "Si me hubieran preguntado el año pasado al principio de campeonato y luego otra vez al final, el panorama habría sido completamente diferente en ambas ocasiones. En la Fórmula 1, las cosas siempre pueden cambiar con bastante rapidez", ha apuntado, recordando que Red Bull empezó dominando en 2024 y a partir del GP de Miami, sexta carrera del calendario, McLaren les ganó la batalla del desarrollo.

Siempre combativo ante la prensa británica, Verstappen se ha burlado cuando le han insinuado que ésta podía ser su defensa del título más difícil. "¡Me hacen pensar en cosas en las que no pienso en absoluto! Es imposible decir algo así ahora. Es mucho más relajante afrontar la temporada, confiar en la gente que te rodea y trabajar desde ahí. Sólo tienes que trabajar duro dentro y fuera de la pista, sacar a relucir las cosas que no te gustan del coche y en el asfalto darlo todo, e intentar minimizar los errores. Eso es todo", ha zanjado.

Max, como ya sugirió en Bahrein, traslada la presión a McLaren: "Ellos son los más rápidos", insiste. Ni siquiera le concede demasiada impotancia al factor meteorológico y al pronóstico de lluvia para la carrera del domingo: "Creo que un fin de semana en seco es un poco más divertido para los aficionados, pero si llueve también está bien. De todos modos, actualmente no sé cómo rendiremos tanto en seco como con lluvia, así que todo sigue siendo un poco difícil de evaluar".

Piloto precoz en su día y actual tetracampeón a sus 27 años, Verstappen también se ha referido a los seis rookies que llegan a la parrilla como titulares en 2025: "Me encanta verlo. Estos jóvenes que llegan a la F1 son rápidos y espero que lleguen para quedarse. Es emocionante. Y para los que vienen de la factoría de Red Bull, es genial que tengan estas oportunidades", ha destacado Max, que tendrá a su lado en el box a uno de estos novatos, Liam Lawson.

El neozelandés ya disputó las últimas seis carreras del pasado con el equipo filial, Visa Cash APP Racing Bulls, y demostró que no se deja intimidar. Se las tuvo con Alonso, Ocon o Checo Pérez, aunque en Red Bull, Helmut Marko ya le ha dejado claro su misión de gregario. "Si cree que viene a derrotar a Max, se equivoca", advirtió.