Verstappen 'atiza' a Red Bull: "Ni siquiera deberíamos estar en primera línea"

Max Verstappen ha salvado los ‘muebles’ en Red Bull y saldrá segundo mañana sábado en la carrera sprint del Gran Premio de China. Un resultado “sorprendente” según el actual campeón del mundo , que no esperaba estar en esa posición con el RB21. Su compañero Liam Lawson, en contraste, partirá último en parrilla.

“Creo que en los primeros libres estábamos un poco lejos, así que estoy muy feliz de estar en la primera línea. No deberíamos estar ahí”, ha valorado Max. “La vuelta ha sido muy buena y siempre es muy duro clavarla sin referencias cuando vas de un neumático medio a un blando. Cuando lo ves, a 18 milésimas de la pole, es para estar contento”, ha celebrado el campeón, que ha concluído a a menos de 2 centésimas del británico Lewis Hamilton con Ferrari.

"No creo que el equilibrio del coche esté mal, diría que somos demasiado lentos, pero esto es bueno para nosotros. Un pequeño subidón de motivación. Creo que es bueno para que sigamos clavando las vueltas y maximizando todo lo que tenemos. Necesitamos hacerlo y más cuando quizás estás sufriendo un poco más para encontrar ritmo", ha añadido.

Verstappen, con todo, apunta a los McLaren como grandes favoitos: “Hoy iban muy rápidos hasta ese último intento, así que no va a ser fácil mantenerlos detrás en carrera. Espero que sea divertido y que podamos correr un poco más, eso me gustaría”, ha señalado.

Lawson, error de novato

Más frustrado ha terminado Lawson, que ha lamentado su error al no ser capaz de enfriar correctamente los neumáticos entre su primer y segundo intento en SQ1, lo que le ha costado caer al fondo de la parrilla: "Me he ido fuera en mi segunda vuelta y obviamente, es una lástima. Desde un punto de partida, no estaba demasiado mal. La primera vuelta fue buena y habíamos empezado a construir desde ahí. Nos hemos quedado fuera para intentar enfriar los neumáticos y he sufrido mucho para bajar las temperaturas", ha explicado.

"Empezamos con demasiada temperatura y he sufrido, es frustrante. Obviamente, son pequeños detalles, pero es una auténtica lástima porque habíamos empezado bien en clasificación. La primera vuelta no ha sido increíble, pero ha estado relativamente bien, así que es una lástima quedarnos fuera por algo tan frustrante", ha insistido el neozelandés, sustituto de Checo Pérez en Red Bull, que lleva dos fines de semana desastrosos, bajo el escrutinio de Helmut Marko, que ya mira de reojo a Tsunoda.

Esta primera carrera sprint de la temporada 2025 se celebrará el sábado (a las 04:00 horas en España) española con 19 vueltas previstas sobre los 5.451 metros del circuito de Shanghai, por las 56 que están previstas para la gran carrera principal del domingo.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.