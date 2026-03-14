Verstappen se asoma al abismo con Red Bull: "El coche es inconducible"

Max Verstappen cedió la corona a Lando Norris la temporada pasada, después de cuatro años de dominio incontestable. Demostró, eso sí, que sigue siendo el ‘rey’ y logró acabar el año subcampeón, a solo 2 puntos del McLaren a pesar de estar en clara inferioridad técnica con su Red Bull. En 2026, la situación es aún más dramática y el neerlandés ha empezado sufriendo. Ni sus manos ‘mágicas’ pueden hacer que el RB22 plante cara a los Mercedes, ni tampoco a Ferrari o McLaren.

"El coche es inconducible, cada vuelta es como sobrevivir" ha lamentado Max tras clasificarse octavo para la carrera de este domingo en China, a nueve décimas de la pole, y finalizar noveno en el sprint. En ambos casos, se ha encontrado con un coche sobrevira y subvira al mismo tiempo.

"Cambiamos muchas cosas entre las dos sesiones y no ha marcado ninguna diferencia", ha explicado Verstappen, frustrado. "Todo el fin de semana hemos estado fuera de ritmo. Ni siquiera puedo tener una referencia mínima. El balance está completamente desconectado", ha insistido.

Max reconoce que no hay una única causa que justifique los males del primer coche propulsado por unidades de potencia fabricadas por Red Bull en colaboración con Ford: "Es un poco problema del motor, pero probablemente no sea lo principal. Ahora mismo perdemos muchísimo en este circuito. Tampoco puedo empujar en absoluto porque el coche no me lo permite. No siento que tenga el control. Simplemente no es como debería ser. Desde la primera vuelta con esta nueva reglamentación no he disfrutado este coche, seguro", ha subrayado el tetracampeón, que no pierde ocasión para ser crítico con la normativa que ha estrenado la F1 en 2026 .

Verstappen tiene pocas esperanzas de remontar posiciones, y cree que terminará la carrera del domingo "más o menos donde estoy". Es decir, entre séptimo u octavo, tras los Mercedes, Ferrari y McLaren.