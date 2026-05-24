Verstappen amenaza con dejar la F1 si no hay cambios en 2027: "No puedo seguir así..."

Max Verstappen sugirió el jueves, a su llegada al Gilles Villeneuve de Montreal, que le quedaba ‘cuerda para rato’ en la Fórmula 1. Un mensaje tranquilizador que volvió a saltar por los aires horas después, cuando Ferrari hizo saber que se unía a Audi y Honda para intentar frenar el cambio a la distribución 60/40 en la potencia de combustión y la energía eléctrica de cara a 2027, como defienden la FIA y la F1, además de Mercedes y Red Bull

“No puedo seguir así, mentalmente es imposible seguir en la Fórmula 1 si la categoría no mejora rápidamente”, advirtió Max tras la carrera sprint del sábado en Canadá, en la que no tuvo ninguna opción de pelear por el podio.

La FIA quiere acabar con el polémico reglamento de unidades de potencia de 2026 y ha presentado a los motoristas de la F1 una propuesta para conceder más importancia a los V6 y reducir la aporación de la energía eléctrica. Inicialmente, los cinco fabricantes estaban de acuerdo en la proporción 60/40, pero en Canadá han surgido diferencias de criterio, entre los que quieren ponerlo en marcha cuanto antes y los que como Ferrari, prefieren aplazarlo hasta 2028.

Verstappen valoró el cambio a 60/40 como "muy positivo" y vinculó directamente su futuro en la F1 a su aprobación. "Por supuesto, estoy de acuerdo. Y sería mejor para la categoría en su conjunto", dijo Max, que comparte la opinión de Carlos Sainz en cuanto a que la FIA puede alegar motivos de seguridad si hace falta para cambiar la normativa ya el próximo año.

"Si la cosa sigue así, el año que viene va a ser muy largo, y eso no me gusta… ya veremos. Mentalmente, no me resulta viable seguir así, en absoluto", soltó el neerlandés al conocer los últimos movimientos de Ferrari al respecto.

"Así es la Fórmula 1. Es una pena. Mantengamos una actitud positiva. Seguimos esperando que se produzcan esos cambios. Y, por supuesto, algunas personas que en este momento quizá tengan cierta ventaja intentarán poner pegas. Pero si la FIA se mantiene firme y también la dirección de la F1, simplemente tienen que hacerlo ya", dijo Max.

Para añadir más ‘drama’ a sus amenaza de abandonar el ‘gran circo’, el tetracampeón advirtió que si finalmente decide dejar la Fórmula 1, no será para volver tras un año sabáticos, sino para implicarse en otras competiciones que le atraen, como es el caso de Nürburgring, Le Mans o Daytona: "Hay muchas otras cosas divertidas ahí fuera", zanjó.