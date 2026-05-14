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Resistencia

Verstappen ya acapara los focos en las 24 horas de Nürburgring

El equipo del neerlandés consiguió el tercer mejor tiempo en la Clasificación 1 en Nordschleife

El #3 de Max Verstappen acaparó focos

El #3 de Max Verstappen acaparó focos / Instagram

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El Mercedes #3 de Max Verstappen, Lucas Auer, Jules Gounon y Dani Juncadella finalizó la Clasificación 1 de las 24 horas de Nürburgring en la tercera posición, por detrás del Mercedes #80 y de el #1 de BMW.

El equipo del piloto neerlandés, que acaparó gran parte de la atención de una jornada con mucho público, marcó un mejor crono de 8:18.539 que se quedó a solo 3.582 del mejor clasificado, el otro Mercedes-AMG GT3 pilotado por Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller y Luca Stolz. El BMW M4 GT3 EVO de Raffaele Marciello, Jordan Pepper, Kelvin van der Linde y Augusto Farfus cerró su mejor vuelta en 8:18.069 para situarse en la segunda posición al final de la primera tanda clasificatoria.

Los primeros compases en pista sirvieron a los pilotos para ir tomando la medida a la pista, con tiempos discretos por encima de los nueve minutos. Hubo que esperar casi media hora para ver el primer coche en ocho,  con el 8:54.259 de Benjamin Leuchter al volante del Audi R8 #75. Era la primera referencia a batir y fue superada por varios coches, entre ellos el #3 de Max Verstappen que a menos de una hora para el final se colocó en la primera posición con un 8:18.539 marcado con el piloto de Red Bull al volante del coche.

Juncadella y Gounon en sus respectivas vueltas no pudieron mejorar el registro de Max Verstappen, pilotando ya con unas condiciones climatológicas complicadas por la intensa lluvia y el granizo que cayó sobre el trazado alemán durante buena parte de la sesión. De cualquier manera, solo el Mercedes #80 y de el #1 de BMW consiguieron mejorar el crono del coche #3.

La actividad continuará esta tarde con la Clasificación 2 a partir de las 20.00 horas, donde los pilotos están obligados a salir a pista, en este caso en sesión nocturna.

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Más allá de las buenas sensaciones, esta primera ronda apenas tendrá incidencia en lo que respecta a las posiciones finales ya que para los equipos de delante esta sesión se convierte en un entrenamiento más con vistas a la jornada de este viernes en la que se disputará el Top Qualifyng que definirá la pole absoluta y las primeras plazas. Por otro lado, las tandas del jueves determinan las posiciones de salida del 50º al 161º para la carrera del sábado.

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