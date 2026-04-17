Verstappen no abandona la lucha: "Incluso si me retiro dentro de unos años, quiero que siga siendo un deporte decente"

Con la Fórmula 1 en pleno parón por la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí, la actualidad del paddock ha seguido su curso y entre las grandes noticias de estos días destacó la salida de Gianpiero Lambiase de Red Bull.

El ingeniero de carreras de Max Verstappen abandonará la disciplina del equipo de las bebidas energéticas para poner rumbo a McLaren en 2028. Una decisión que tomó con el beneplácito del propio piloto, que perderá a uno de sus hombres de confianza.

En una velada organizada por el canal de streaming 'Viaplay' en el Theater Amsterdam, el piloto neerlandés habló sobre cómo el propio Lambiase le pidió consejo al respecto de la propuesta de McLaren. "Me contó qué tipo de oferta había recibido. Le dije: 'serías tonto si no la aceptaras'. Ya lo hemos logrado todo juntos", explicó Max.

"Y ahora le llega una oferta tan fantástica, sobre todo teniendo en cuenta a su familia y la seguridad que eso le da”. Me pidió una especie de permiso y le dije que tenía que aceptarla sin dudarlo. Quería oírlo de mi boca", continuó.

Futuro de la F1

Durante la charla, Verstappen no descartó la posibilidad de volver a trabajar con Lambiase en el futuro, aunque eso podría suceder también en un escenario fuera de la F1.

De hecho, el piloto ya dejó entrever tras el último GP la posibilidad de abandonar la F1 en el futuro si no consigue "divertirse", tras un cambio de reglamentación que no ha gustado al neerlandés. Por el momento, según explicó, ya ha habido conversaciones con la directiva de la F1 y la FIA en busca de reconducir la situación.

“El mero hecho de que estemos hablandoya supone un avance. El problema es que, aunque se puedan modificar un poco estos reglamentos, en el fondo hay algo que no funciona. No todo el mundo lo admitirá públicamente, pero es así", afirmó ante el auditorio de Ámsterdam.

Para Max, según él mismo indicó, es importante dejar una Fórmula 1 a la altura, independientemente de si continúa o no en el campeonato. "Solo estoy tratando de adaptarme. Incluso si me retiro dentro de unos años, quiero que siga siendo un deporte decente", aseveró.