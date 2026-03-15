La versión oficial de Honda sobre el abandono de Alonso en China

Shintaro Orihara, director General de Pista e Ingeniero Jefe de Honda Racing, ha comparecido este domingo en rueda de prensa para ofrecer la valoración del Gran Premio de China tras el doble abandono de los pilotos de Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso.

El canadiense se ha retirado después de solo nueve vueltas, presumiblemente por un fallo de las baterías, mientras que el asturiano no ha podido dar más de 32 vueltas , ya que las fuertes vibraciones del motor Honda le han afectado notablemente: “No sentía ni manos ni pies”, ha explicado Fernando.

“No podemos estar satisfechos con el doble abandono en el Gran Premio de China”, reconoce Orihara, que insiste en ver el vaso ‘medio lleno’ de cara al primer año en común con Aston Martin: “Si nos centramos en los aspectos más favorables, hemos rodado más kilómetros que en Melbourne, lo cual es alentador. También hemos mejorado nuestra fiabilidad durante el fin de semana en la carrera corta (sprint), pero todavía no es suficiente para completar la distancia total de la carrera”, asume.

“Hemos mejorado las vibraciones en los sistemas, pero sigue siendo un problema para la comodidad del piloto. Este es un aspecto clave que debemos abordar de cara a la próxima carrera en Japón”, ha subrayado.

“En cuanto al abandono de Lance, estamos investigando la causa raíz y seguiremos trabajando con HRC Sakura, junto con el equipo Aston Martin Aramco Formula One, para comprender qué sucedió en la novena vuelta”, añade Orihara.

“El reglamento de 2026 es complejo, como demuestra el número de abandonos y no participaciones de hoy. Sabemos que esto no justifica nuestra fiabilidad ni nuestro rendimiento, y nos esforzaremos por mejorar. Tenemos mucho trabajo por delante, y esa es nuestra prioridad ahora mismo”, ha zanjado el ingeniero japonés.