El verdadero pulso Piastri-Norris por el Mundial empieza ahora

A costa de críticas, McLaren ha gestionado este año a sus pilotos recurriendo a su particular filosofía, dejándoles competir, limitando fricciones y manteniendo la armonía en el box. Las famosas ‘papaya rules’ les han permitido proclamarse campeones de constructores con mucha anticipación, a falta de seis grandes premios.

Pero ahora que ya tienen el ansiado título, seguramente el pulso Oscar Piastri y Lando Norris se recrudezca. De hecho, en Singapur el australiano sacó a relucir su ‘lado malo’, más rebelde, que es precisamente el que puede acabar dándole el Mundial.

Dicho de otro modo: Hasta ahora las cosas han ido bien, pero la batalla definitiva empieza ahora. "Cada piloto tiene sus propias aspiraciones y éste es un principio fundamental que forma parte de nuestra manera de entender las carreras. Queremos proteger este concepto de 'dejarles correr', pero sabemos que hay dificultades para ponerlo en práctica. Tenemos que ser minuciosos”, analiza el director de la escudería, Andrea Stella.

En Monza el equipo le pidió a Piastri intercambiar su posición con Norris tras un mal pitstop del británico y el líder del Mundial, aunque regañadientes, obedeció, sabiendo que quizá esos tres puntos de Italia podría echarlos en falta en el desenlace del campeonato.

En Bakú, Piastri abandonó por accidente en la primera vuelta y Norris no aprovechó su oportunidad para recuperarle muchos puntos, ya que solo pudo finalizar séptimo. En Singapur, Piastri empezó por delante (3º) de Norris (5º) en parrilla, pero en la salida, peleando ambos con Max Verstappen, Lando mandó al muro a su compañero. “Eso no es labor de equipo", protestó Piastri, instando a McLaren a intervenir.

El equipo optó por dejar las cosas como estaban, con ventaja de Norris y Piastri en cuarta plaza: "¿Entonces nos parece bien que Lando me saque de la pista? Eso no es justo, lo siento. Si tiene que evitar otro coche (el de Verstappen) chocando con su compañero, entonces es un trabajo de evasión bastante jodido", soltó por radio el líder del campeonato.

Por primera vez Piastri evidenció la tensión y no solo durante la carrera. Al cruzar la meta, el CEO de McLaren, Zak Brown, le felicitó por su actuación y Oscar desconectó la radio en pleno mensaje del jefe.

Luego, todo el equipo subió al podio para celebrar el Mundial de constructores sin esperar a que el piloto australiano terminase su comparecencia ante la prensa y Oscar lo festejó después solo, en su lado del box y junto a sus mecánicos de confianza.

“Oscar se muestra más nervioso ahora. Definitivamente, es más susceptible en la radio y frente a los micrófonos”, valoró Ralf Schumacher, ex piloto y comentarista de F1, que hasta este momento había canalizado sus críticas hacia Norris, cuestionando si el inglés tenía la fortaleza mental para pelear por el título contra un piloto de “sangre fría” como Piastri.

Ante el enfado de Piastri por el contacto en la salida de Marina Bay, Norris se defendió con firmeza. "Cualquiera en la parrilla habría hecho exactamente lo mismo que yo, así que creo que si me culpas por ir por dentro y meter mi coche en un hueco tan grande, entonces no deberías estar en la Fórmula 1" replicó.

Sin duda, la atmósfera en McLaren se ha enrarecido tras el GP de Singapur y a medida que se acerque el final de la temporada, el duelo que dirimen sus pilotos seguirá ‘calentándose’. Mientras tanto, en las últimas tres carreras Max Verstappen ha sumado 68 de 75 puntos posibles y aunque la actual distancia con Piastri es de 63 puntos, si continúa acechándoles, McLaren quizá tendrá que decantarse por uno de sus pilotos.