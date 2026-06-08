El verano más esperado por Alonso

A Fernando Alonso le ha cambiado la cara. El sábado, tras otra clasificación insoportable, reconoció a los medios presentes en Mónaco, donde estuvo Sport, que era “repetitivo” contar cada semana la misma historia. Que si mejorarán, que si hay que aguantar unas carreras más, que si creemos en Adrian Newey, etc.

No queda otra que creer mientras pilota en último coche de la parrilla. Sin embargo, al día siguiente, su semblante era otro. “Todo lo que viene en el paquete de mejoras, que viene todo junto porque lo intentamos poner todo a una, ya que estamos tan atrás, va un poco corrigiendo todos los problemas que hemos visto en cada carrera, pero bueno, estamos tan atrás que tampoco de repente pones un paquete y pasas de último a estar en los puntos, pero si podemos estar un poco en la batalla, entre el doce y el quince”.

Fernando Alonso, en el GP de Mónaco / Europa Press

Cuatro o cinco carreras más de sufrimiento hasta ese esperado paquete de mejoras que paliará los eternos males del coche: desde la caja de cambios hasta la gestión de la energía pasando por la manejabilidad. “Vienen cuatro o cinco carreras muy duras”, reconoce Pedro De la Rosa, embajador de Aston Martin y, en Mónaco, también portavoz. El catalán también habló del plan de desarrollo establecido: “El plan de desarrollo es claro. Alrededor del verano, para un veraniego, no sabemos si antes o después hay planeadas bastantes mejoras, mejoras significantes”.

Mientras, Newey reapareció y hasta habló. Hacía meses que no abría la boca: “He estado trabajando en mejorar el coche y en una actualización que probablemente llegará justo antes del parón de verano. Está siendo un trabajo largo y duro para ellos. Vamos a asumir el dolor a corto plazo, pero espero que podamos dar un paso”.

Buenas noticias

La mejor noticia, dentro del drama que hay en Silverstone, es que Alonso se siente mejor que nunca: “Me siento bien y me siento fuerte, pero me siento bien y más que nada lo intento hacer todo el fin de semana, estar fuerte en las salidas, estar fuerte en las cronos, sacar el máximo partido al coche, la pena es que estamos en una situación anónima, que estamos en los últimos de la parrilla y no saldremos en ningún sitio, pero no quita que me sienta bien en el coche, me sienta competitivo en este inicio de año”.

Trabajo hay en la fábrica porque ni el chasis, que se esperaba más arriba en la parrilla después de que Newey lo pusiera por las nubes, divaga por la parrilla y no es tan brillante. Mónaco destapó carencias del AMR26 porque ni en curva lenta, el teórico punto fuerte del coche, se pudo lucir. “El chasis tampoco está al nivel que queremos, Suzuka también expuso un poco los problemas aerodinámicos que tenemos, sobre todo en la parte delantera del coche”, reconoció Alonso. De la Rosa también se mojó sobre el nivel del chasis del coche verde: “En algunos circuitos podríamos ser el quinto más rápido, en otros podríamos estar mucho más atrasados. Así que no estoy en una posición para decir cuál es. Cualquier posición que tengamos, es una posición que no estamos contentos con ella”.

El embajador recordó lo castigados que están por haberse perdido parte de la pretemporada y haber rodado tan poco: “Estamos catching up como se dice en inglés, estamos recuperando el tiempo perdido pero estamos en una buena línea. Lo que pasa que todavía vamos a pasar carreras muy duras. Muy duras, Barcelona va a ser muy dura porque Barcelona es un circuito donde no te puedes esconder donde realmente el efecto chasis, aerodinámica, mecánica y motor es muy exigente”.

¿Tiene algo positivo el AMR26? Cuesta encontrar virtudes, aunque De la Rosa hizo un esfuerzo optimista: “El coche tiene cosas que si las comparas no son buenas. Esto es un deporte que estás constantemente comparándote con el resto. Entonces ahora mismo hemos sido el coche más lento. por lo tanto, hay cosas que como puedes comprender hay cosas que mejorar. Esperábamos en curva lenta, que era uno de nuestros puntos fuertes, y ha sido en nuestros puntos fuertes en muchos circuitos… pues aquí no lo ha sido, sinceramente tenemos que mejorar en todos los apartados, y no solo motor tenemos que mejorar el coche en curvas, curva lenta, curva media curva rápida, en el motor, en el drivability, es un tema muy importante, repito y hoy en Mónaco se ha visto claramente, bueno hoy no, el fin de semana, es decir, no hay nada especial, simplemente hay que mejorar y punto”.