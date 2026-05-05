Así ve Antonio Lobato los cambios en el reglamento en Miami

Tras un inicio de de temporada con nuevo reglamento y mucha controversia ante el protagonismo de la energía eléctrica, la F1, la FIA y los equipos consensuaron una serie de cambios, principalmente centrados en la seguridad, evitando grandes diferenciales de potencia en pista como el que causó el accidente de Oliver Bearman en Japón, y también en conceder más emoción a la clasificación.

Antonio Lobato, narrador de la F1 en DAZN, ha analizado las medidas introducidas ya este pasado fin de semana en el GP de Miami y que en su opinión no serán las últimas, ya que cree que todavía hay que ir puliendo la normativa. "Hay un pequeño maquillaje", de momento, considera.

Codirector de Soy Motor, Lobato ha hecho su valoración personal de lo visto en Miami en su canal de You Tube. La clave del problema que destaca el periodista asturiano reside en la entrega de potencia de los nuevos motores. En las primeras carreras, el despliegue del 50% de energía eléctrica provocaba un efecto visual y competitivo desastroso: el 'superclipping'. Los pilotos veían cómo, al final de las rectas más largas, su coche dejaba de empujar al agotarse la batería, rompiendo el ritmo de cualquier persecución.

La FIA ha reaccionado modificando el software de gestión para que esa entrega sea más progresiva. En lugar de darlo todo al principio de la recta y 'morir' antes de llegar a la curva, el sistema ahora intenta estirar la energía para que el coche mantenga una velocidad digna durante todo el tramo. "En la FIA y la F1 ha habido una voluntad de encontrar soluciones", destaca Lobato.

"Son parches, hasta el 2030, como mínimo, luego veremos, porque la FIA quiere adelantar cambios en 2029. Sulayem quiere motores V8 con hibridación mínima y combustibles sostenibles, pero los motoristas se niegan. El presidente ha dicho sin tapujos que en 2031 no necesitarán la aprobación de los fabricantes para llevar adelante su propuesta. Pero la mala noticia es que estamos en 2026 y nos quedan al menos cuatro años de este reglamento, habrá que acostumbrarse", avisa.

Otro aspecto que le llama la atención es que "en Miami no hemos escuchado a ningún piloto decir ni 'mu'. Está claro que ha habido un toque de atención y de ahí que se hayan apaciguado las aguas. Veremos qué ocurre en otro tipo de circuitos, si volverá a haber protestas".

La era eléctrica de la Fórmula 1 es un reto, pero la voluntad de ajustar las reglas para proteger el espectáculo está presente. Es un camino de ensayo y error en el que, por ahora, parece que se ha encontrado un pequeño balón de oxígeno para que los monoplazas vuelvan a lucir.

"No sé hacia a dónde va a ir la industria del automovilismo. Y el problema es ir tarde. Es lo que ha pasado con este reglamento. Cuando se planificó parecía que la industria, los coches de serie, se encaminaban hacia la electrificación. Pero ahora que ha entrado en vigor, parece que no está tan claro, que quizá se va en otras direcciones, hacia combustibles sostenibles, etc. Y a tan largo plazo, pensando en 2030, quién sabe en que contexto estarán...", señala Lobato.

"Lo que sí digo es que tiene que ser una F1 mucha más sencilla. La hibridación lo complica todo. Y lo del 50% de energía es una patraña , no es cierto", critica.

"Nos vamos a acostubrar. Es igual que el invento del DRS, que era una aberración, pero había que hacer algo porque con esos coches nadie adelantaba. Lo fueron ajustando y nos acostumbramos. Ahora tenemos el modo overtake. Llegará un momento en que lo normalizaremos. Los ingenieros son muy buenos y sacarán petróleo de estas normas, las cosas se irán igualando", zanja.