Vasseur niega el 'plan de fuga' en Ferrari

"Que haya gente descontenta es normal cuando no obtienes los resultados que esperas, pero otra cosa es dejar la empresa", subraya el jefe de la Scuderia El mal inicio de temporada y la sorprendente salida de David Sánchez disparan los rumores de 'éxodo' entre los técnicos de Maranello

Fréderic Vasseur, sustituto de Mattia Binotto al frente de la Scuderia Ferrari, ha empezado a acusar las exigencias y la presión del cargo que ocupa, especialmente tras el mal inicio de temporada que están protagonizando los de Maranello, sin que ni Carlos Sainz ni Charles Leclerc hayan logrado subir al podio en Arabia ni Bahrein, donde el monegasco, además, se retiró por un fallo de motor.

Las diferencias con Red Bull se han disparado respecto al arranque del Mundial 2022 y Aston Martin y Mercedes han superado también a Ferrari por el momento. Una situación que ha dado pie a crecientes rumores sobre el 'éxodo' de personal clave en la estructura de la Scuderia, especialmente los técnicos afines a Binotto.

La sorprendente dimisión de uno de los ingenieros con mayor responsabilidad en Maranello, David Sánchez, hizo pensar que Laurent Mekies sería el siguiente en abandonar la 'nave' si bien Vasseur lo desmintió en Arabia: "Que haya gente descontenta es normal cuando no obtienes los resultados que esperas, y yo estoy descontento, pero lo más importante es trabajar como un grupo, como un equipo, e intentar sacar lo mejor de eso y mejorar. Dejar la empresa es otra historia. Si quereis hablar de Laurent Mekies, no sé lo que ha pasado antes, pero lo conozco desde hace 25 años, cuando estaba en el colegio. Confío en él, tenemos una muy buena colaboración juntos, y será uno de los pilares del futuro de la empresa".

El francés, que ha llegado a Ferrari procedente de Alfa Romeo, señala que: "Mucha gente me dijo que Ferrari sería difícil de gestionar internamente y eso no es del todo cierto. El ambiente y la cooperación dentro del equipo son buenos, pero tenemos más presión desde fuera. Este tipo de comentarios pueden afectar a la moral del equipo, que puede verse afectada por rumores que no tienen nada que ver con la realidad. Pero será mi trabajo ocuparme de este aspecto".