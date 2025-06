Vasseur se juega el puesto en Ferrari

El presidente del Grupo Ferrari, John Elkann creyó a ciegas en el proyecto de Fred Vasseur y le dio carta blanca para fichar a Lewis Hamilton a golpe de talonario. El francés no dudó en prescindir de Carlos Sainz y romper la eficiente dupla que formaba con Charles Leclerc y que el pasado se quedó a solo 14 puntos de alcanzar la gloria en el Mundial de Constructores. Pensaban que la exitosa base del SF-24 y el plus de Hamilton les permitiría ganar el último campeonato con los actuales coches de efecto suelo antes de abordar en el nuevo ciclo reglamentario de 2026. Pero los planes no se han cumplido y Vasseur está contra las cuerdas.

Después de los nueve primeros grandes premios de 2025 los de Maranello parecen perdidos: el SF-25 no es todo lo competitivo que esperaban y se distancia cada vez más de su competencia. Salvo en Mónaco, donde Leclerc se acercó a la victoria, los resultados de Ferrari no están a la altura de la inversión y el descontento es generalizado.

Hasta el punto de que estos días en la prensa italiana han aparecido rumores que apuntan a que Leclerc estaría buscando una vía de salida si en 2026 el monoplaza rojo tampoco le permite pelear por victorias. Y también son constantes las quejas de Hamilton, que en Barcelona vivió su peor carrera con Ferrari y apareció completamente hundido ante los medios. "No sé ni que decir, no hay solución", soltó sin disimulo.

Cerco a Vasseur

McLaren (362) lidera el Mundial 2025 con casi 200 puntos de ventaja sobre Ferrari (165), que está mucho más cerca de los dos equipos a los que precede, Mercedes (159) y Red Bull (144). En pista, las diferencias entre el MCL39 que pilotan Piastri y Norris respecto al SF-25 de Hamilton y Leclerc se traducen en casi cuatro décimas por vuelta.

Las actualizaciones (tren delantero y suspensión trasera) llegarán antes de la pausa estival, pero es extremadamente complicado que puedan equipararles a los de Woking. Loic Serra, ex Mercedes y actual director técnico de Ferrari, no tiene margen de reacción, aunque es Vasseur es el que ahora mismo está más cuestionado en su cargo. Su contrato como team principal expira a finales de año y según se especula en el paddock no tiene segura la renovación.

El portal especializado Motorsport.com saca a relucir el nombre Antonello Coletta, que está al frente del equipo oficial de Ferrari en Le Mans y el WEC y que podría ser el sustituto de Vasseur de cara a la nueva etapa de la F1 a partir de 2026. Ha ganado las dos últimas ediciones de las 24 Horas y este lidera también el campeonato de resistencia.