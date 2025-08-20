Vasseur, jefe de Ferrari: "Hamilton exagera los problemas que ve en su coche"

El Gran premio de Hungría resultó un punto de inflexión para el nuevo piloto de Ferrari. Lewis Hamilton se mostró crítico consigo mismo con unas duras palabras al final del fin de semana. Las palabras del piloto británico desataron las dudas y las críticas en el paddock del 'Gran Circo'.

En apenas una semana, los pilotos de F1 volverán a la acción para disputar el Gran Premio de los Países Bajos. Mientras que los pilotos que encabezan la parrilla se adentran en la pelea por el campeonato, otros pilotos como Hamilton seguirán en busca de los buenos resultados. La falta de rendimiento del siete veces campeón del mundo se ha enlazado a varios motivos, pero a pesar de la incertidumbre, la escudería italiana siempre ha mostrado apoyo a Lewis.

Al finalizar el exigente Gran Premio de Hungría, Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, cedió una entrevista a 'DAZN' para hablar sobre el reto que estaba afrontando Hamilton desde el inicio de temporada. Durante el parón veraniego de la temporada, Vasseur otorgó más información a 'Auto Motor und Sport' sobre la situación del equipo.

Hamilton se acerca a Leclerc

"Ha tenido mala suerte últimamente. En Budapest estaba por delante de Charles en la Q1 y en la Q2 solo fue una décima más lento. Estuvo a 15 milésimas de pasar a la siguiente ronda. Al final, uno es primero y el otro duodécimo" las palabras de Vasseur fueron recogidas por 'Marca'.

Las comparaciones con Sainz

"Cuando llegó a Ferrari, ingenuamente pensamos que lo tendría todo bajo control. No es como Carlos Sainz, que cambia de equipo cada pocos años y está familiarizado con este proceso. Lewis necesitó cuatro o cinco carreras para cogerle el truco" detalló.

Autocrítica de Lewis

El periodo de adaptación del británico se complicó, dado que el 'SF-25' no era fácil de dominar. A las dificultades de la primera parte de la temporada se añade el nivel de exigencia y la autocrítica que hace siempre el piloto hacia él mismo.

"Siempre exagera mucho en sus juicios. A veces es demasiado duro con el coche, a veces consigo mismo. Quiere sacar el máximo provecho de sí mismo y de todos en el equipo. Así que tenemos que calmarlo. A veces, Hamilton exagera los problemas que ve en su coche. El equipo, obviamente, quiere reaccionar y todos se vuelcan en este problema" concluyó.