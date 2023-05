Vasseur defiende la estrategia de Ferrari

El jefe de la ‘Scuderia’ se reiteró en las decisiones que se tomaron en Mónaco y afirmó que la situación del equipo “no es un desastre” “Es demasiado duro decir que no teníamos ritmo en Mónaco. Luchamos por la pole”, comentó

La temporada de Ferrari no está siendo la esperado y los de Maranello ocupan la cuarta plaza en el Mundial de Constructores después de un Red Bull imparable, un Aston Martin ilusionante, y un Mercedes lejos de su mejor momento.

Aún así, la situación no preocupa en el seno de la compañía del ‘Cavallino Rampante’. El director de Ferrari, el francés Frederic Vasseur, ha vuelto a comparecer hoy ante los medios en la previa del GP de España del próximo fin de semana. Una comparecencia en la que dio todo tipo de explicaciones y quiso transmitir tranquilidad respecto a la posición del equipo.

“No sé si sois tan duros con Mercedes cuando están detrás en clasificación. Fuimos terceros el sábado, a menos de una décima de la pole en Mónaco. No es un desastre”, comentó Vasseur, para añadir que “es demasiado duro decir que no teníamos ritmo en Mónaco. Luchamos por la pole y desde ahí la victoria era posible”.

A vueltas con Mónaco

El mandatario volvió a ser cuestionado por la estrategia en el GP de Monaco. “Cometimos errores los pilotos y el equipo, claramente, el principal fue no avisar a Charles. Es fallo de todos”, admitió, aunque se reafirmó en la decisión de hacer parar a Carlos Sainz durante la carrera del domingo para defenderse de Lewis Hamilton en lugar de atacar a Ocon. “Teníamos que cubrir a Hamilton. Su plan era extender el ‘stint’ si Ocon paraba, pero al mismo tiempo teníamos que cubrirnos de Hamilton. La decisión fue buena”.

No pareció pensar lo mismo el piloto madrileño, que se mostró enfadado por la decisión aunque acabó disculpándose después de haber mostrado su frustración por radio. “Nadie puede decir que nos faltara ritmo. Carlos piensa que estábamos lejísimos del potencial del coche”, zanjó Vasseur al respecto.

Novedades en Barcelona

El capitano de Ferrari avanzó que la escudería traerá mejoras al GP de España , concretamente un nuevo paquete aerodinámico. Aún así, y aunque “espero que demos un paso en Barcelona”, advirtió “que al introducir un paquete no extraes todo su potencial desde el primer día” y precisó que no necesitan “más carga aerodinámica” sino un coche “más consistente”. Respecto a las opciones en el Circuit se mostró optimista . “Saliendo desde la primera fila seremos capaces de luchar por la victoria. Traeremos mejoras y soluciones, pero claro que podemos esperar ganar”, dijo.