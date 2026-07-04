Vasseur carga contra Wolff por insinuar trampas en Ferrari: "Cuando ellos mejoran son genios"

Si ha habido una escudería en la parrilla de Fórmula 1 que se ha puesto las pilas para tratar de acercarse al dominio de Mercedes, ha sido Ferrari. Es curioso ver como desde Maranello es algo habitual verles traer un nuevo paquete de mejoras prácticamente en cada carrera, algo que sorprende a Toto Wolff, 'team principal' del equipo de las 'flechas de plata', quien ha cargado con cierta ironía contra la fábrica italiana, dejando entrever posibles trampas de sus rivales. Algo a lo que Fred Vasseur ha respondido recientemente de forma contundente.

El 'jefazo' austríaco ya dejó entrever sus sospechas tras el fin de semana en el Red Bull Ring (Austria). "Nos sorprende un poco que Ferrari pueda introducir estas enormes actualizaciones en el coche de la forma en que lo hace", dijo Wolff. "En mi opinión, pronto se les acabará el dinero, el dinero del techo de gastos, porque nosotros no podemos hacer eso. Simplemente, carecemos del margen y del límite de gastos necesarios para poder introducir tantas piezas como ellos", apuntaba.

Toto Wolff en el box de Mercedes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Así que esperemos que eso cambie hacia el final de la temporada, cuando ya no puedan introducir más piezas. Al menos, digamos que la lógica lo indicaría así, y vamos a presentar más novedades", desvelaba el CEO de la escudería de Brackley.

"Los únicos que no están bajando el ritmo son los de Ferrari. En cuanto a nosotros, como se puede ver, presentamos una gran novedad en Montreal y entre medias hemos introducido pequeñas modificaciones. Creo que lo mismo ocurre con Red Bull y McLaren. Solo Ferrari parece no tener límites en ese sentido", sentenció.

Como era de esperar, estas declaraciones no terminaron de gustar en el box del Cavallino Rampante, y en su aterrizaje en Silverstone (Gran Bretaña), Vasseur quiso aclarar la situación. "Me parece bastante irónico viniendo de Toto y de Mercedes", comenzaba diciendo el francés. "Cuando Red Bull desarrolla o cuando Mercedes desarrolla, son unos genios; cuando nosotros desarrollamos, hacemos trampas", reflexionaba.

"Me parece bastante irónico viniendo de Mercedes"

Además, Fred hizo un llamamiento a la calma entre el resto de escuderías de la parrilla actual. "Hay que tranquilizarse, no hemos traído más piezas que Red Bull ni que ningún otro equipo, y no sé si se trataba de una broma", decía.

Al ser preguntado sobre la insinuación de "hacer trampas" y a qué se refería Wolff, Vasseur valoró que tal vez se refería al plano económico. "Si piensas que estamos sobrepasando el límite presupuestario, para mí eso va en esa dirección", expresaba.

Hamilton felicita a Antonelli por su victoria al sprint en Silverstone / Europa Press

La realidad es que ambos jefes mantienen una buena relación de amistad desde hace años. "Si queréis preguntarle algo a Toto, id a preguntárselo a Toto y preguntadle por qué habló de mí. Sinceramente, no tengo ni idea", expresaba Fred al ser cuestionado una vez más por el asunto. Sobre si han tenido la oportunidad de charlar, lo tiene claro: "Creo que era mejor evitar hablar", sentenciaba.

La realidad es que la Scudería es el único equipo capaz de intentar batir de forma directa a Mercedes. Actualmente, Kimi Antonelli es líder con 179 puntos en el casillero, 43 por delante de su compañero de box, George Russell. Por su parte, precisamente Lewis Hamilton es tercero, a 47 puntos.