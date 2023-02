Vasseur: "Apostaremos por Sainz y Leclerc por igual, el equipo va primero"

El director general de la escudería aseguró que "no me importa quien gane, me importa tener a Ferrari ganando" Sobre el nuevo coche aseguró que hay mucha ilusión puesta y que se ha trabajado en la fiabilidad

El director general de la escudería Ferrari, Fred Vasseur, insistió en su idea principal de la temporada, en la que el equipo estará por encima del español Carlos Sainz y del monegasco Charles Leclerc, los dos pilotos titulares.

"No me importa quien gane, me importa tener a Ferrari ganando. Impulsaremos a los dos por igual, pero el equipo va primero", declaró este martes en la presentación del SF-23, el nuevo monoplaza para el Mundial de Fórmula 1, que se presentó en el Maranello (Emilia-Romaña, norte), en el circuito de Fiorano.

"Por el momento, desde que he llegado todo es intenso, se puede sentir la presión", dijo Vasseur, que se incorporó a Ferrari a principios de enero tras la renuncia de su predecesor, el italiano Mattia Binotto.Sobre el nuevo coche aseguró que hay mucha ilusión puesta y que se ha trabajado en la fiabilidad, algo que complicó la temporada pasada en la que, pese a ello, Ferrari finalizó segundo en el campeonato de constructores.

"Mi contribución en este coche es muy pequeña porque acabo de llegar, pero hay un gran presentimiento. Esa sensación es importante para la motivación de cara a la temporada", dijo Vasseur.

"No es ningún secreto que el año pasado la fiabilidad del motor no fue la mejor, hemos trabajado bien en este invierno para mejorar este aspecto", sentenció.