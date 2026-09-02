Varapalo para el líder Antonelli en su GP de casa: saldrá último en Monza

Sin duda, el Gran Premio de Italia será de lo más especial para Ferrari, escudería local, y para el único piloto transalpino de la parrilla: Kimi Antonelli. El 'niño maravilla' aterriza en Monza con la ilusión de correr ante su afición con un colchón de 59 puntos de ventaja sobre su compañero, George Russell, en la lucha por el título. Sin embargo, esta alegría ha quedado empañada por el hecho de que antes de aterrizar en el propio trazado, ya se sabe que Kimi va a tener que partir desde la última plaza en la carrera del domingo.

Y es que Mercedes ha decidio que va a cambiar la unidad de potencia del W17 este fin de semana, algo que conlleva el tener que acatar dicha sanción. La decisión es puramente estratégica, puesto que Monza, con sus largas rectas, es uno de los trazados donde es más fácil adelantar y donde el piloto italiano, de 20 años, puede minimizar el hándicap que conlleva el hecho de partir último en la Fórmula 1 actual.

Kimi Antonelli, líder del Mundial / Europa Press

No ha pillado de sorpresa a nadie la decisión de la escudería de Brackley. De hecho, Toto Wolff ya lo insinuó tras el fin de semana en Zandvoort (Países Bajos), dos semanas atrás. Y lo confirmó en la previa al GP de Italia. "Para nosotros, Monza empieza con un reto. Kimi tendrá que cumplir una sanción por la sustitución de la unidad de potencia y saldrá desde la última posición de la parrilla", decía el austriaco en unas declaraciones recogidas en la web de la escudería.

Sin duda, un duro varapalo tanto como para el piloto como para su afición. "Es una desilusión para él y para los 'tifosi', ya que querían verlo luchar por las primeras posiciones en su gran premio de casa, pero nuestro deporte no tiene en cuenta los sentimientos", se lamentaba el 'jefazo' de la escudería.

Precisamente, el hecho de que el trazado italiano contenga muchas rectas por las once curvas, exige de una gran potencia, por lo que será una cita en la que los motores sufrirán. "Monza es un circuito en el que se genera poca energía en las frenadas; se pasa gran parte de la vuelta exigiendo la máxima potencia al motor, ya que no hay muchas oportunidades para recargar la batería", valoraba.

El reto de Madring por delante

Sin mucho margen de descanso, la parrilla aterrizará tras Monza en Madrid, un trazado nuevo para toda la parrilla en el que solo han rodado los dos pilotos de Ferrrari en un 'filming day' y Carlos Sainz, piloto local. Es por eso que estas dos citas, según Wolff, "marcan el inicio de una etapa importante para nosotros".

La nueva normativa hace que el monoplaza se comporte diferente a los anteriores en cada circuito que se visita, algo que para Wolff es emocionante y le da 'vidilla' al campeonato. "Con la normativa actual, surgen situaciones que habrá que gestionar con cuidado. Es un reto interesante y que probablemente nos deparará un fin de semana emocionante", valoraba. "La gestión de la energía será un factor clave, por lo que tanto los ingenieros como los pilotos deberán ser extremadamente eficientes. Esto podría dar lugar a carreras apasionantes y abrir la puerta a diferentes enfoques estratégicos durante el fin de semana", sentenciaba.

Un título apretado

Sin duda, un fin de semana que promete emociones fuertes, con un líder saliendo rezagado y un buen momento para otras escuderías, como podría ser McLaren. Lando Norris se ha llevado las últimas dos victorias y ha escalado hasta la cuarta plaza de la clasificación, quedándose a 83 puntos del liderazgo y a solo 24 de George Russell y Lewis Hamilton, empatados a puntos en la segunda plaza. Sin duda, un mundial apretado en el que aún pueden pasar muchas cosas.