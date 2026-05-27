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Fórmula 1

Valtteri Bottas, en la cuerda floja tras su regreso a la Fórmula 1: Cadillac estudia despedirle

El dos veces subcampeón en el 'Gran Circo' estaría rindiendo por debajo de las expectativas del equipo estadounidense en su proyecto y un piloto de Fórmula 2 está siendo evaluado como posible sustituto

Valtteri Bottas, en la cuerda floja

Valtteri Bottas, en la cuerda floja / FRANCK ROBICHON / EFE

Queralt Uceda

Queralt Uceda

El regreso de Valtteri Bottas a la Fórmula 1 no ha sido el que probablemente el finlandés habría imaginado. Suele decirse que, a veces, las cosas no salen como uno quiere. Después de un año alejado de la tarea como piloto a tiempo completo, saltaba la noticia de que, junto a Checo Pérez, iba a formar parte de la dupla de pillotos para el aterrizaje de la undécima escudería de la parrilla, Cadillac, en su nuevo proyecto para 2026. Pero la realidad es que está rindiendo por debajo de lo esperado y el equipo estadounidense estaría ya planteándose la idea de apartarle del proyecto.

La continuidad de Bottas, quien en 2025 ejerció como piloto de reserva de Mercedes, pende de un hilo. Según publican varios medios como 'Bild' o 'Sky Sport Italia', en Cadillac estarían decepcionados con el piloto, de 36 años, quien aún no ha sumado puntos y está rindiendo por debajo de lo que se espera de alguien con tanta experiencia como él. Cabe recordar que ha pilotado para escuderías como Williams, Alfa Romeo y su reestructuración como Kick Sauber o Mercedes, con quienes consiguió dos subcampeonatos en 2019 y 2020.

77 BOTTAS Valtteri (fin), Cadillac F1 Team MAC-26, action during the Formula 1 Grand Prix du Canada 2026, 5th round of the 2026 Formula One World Championship from May 22 to 24, 2026 on the Circuit Gilles Villeneuve, in Montréal, Canada - Photo Alberto Vimercati / DPPI AFP7 23/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Valtteri Bottas pilotando el MAC-26 de Cadillac en Canadá / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Hasta el momento, Bottas ha sido 19° en Australia y en Japón, 13° en China, 18° en Miami y 16° en Canadá. Pero la realidad es que no son tanto los resultados, ya que Checo tampoco ha conseguido aún ningún punto, sino el rendimiento en pista. Durante el fin de semana en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal fue superado constantemente por su compañero de equipo durante la clasificación. De hecho, el mexicano le sacó 0.843 a Bottas, último en la Q1.

No cambió demasiado la historia en la carrera del domingo. Pérez ocupaba la 15ª plaza cuando sufrió un problema de suspensión delantera y se vio obligado a enfilar el camino a boxes. Bottas, por su lado, era 17°... sí, solo dos plazas por detrás, pero a nada más y nada menos que 50 segundos de su compañero de equipo. Terminó último, a 43 segundos de Lance Stroll y el problemático AMR26 de Aston Martin.

BOTTAS Valtteri (fin), Cadillac F1 Team MAC-26, portrait, press conference during the Formula 1 Grand Prix du Canada 2026, 5th round of the 2026 Formula One World Championship from May 22 to 24, 2026 on the Circuit Gilles Villeneuve, in Montréal, Canada - Photo Juergen Tap / DPPI AFP7 21/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Bottas durante el fin de semana en Montreal / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Esta desastrosa última actuación del finlandés habría llevado a la escudería a buscarle un sustituto. El elegido sería Colton Herta, quien es el piloto de reserva de Cadillac y piloto de la parilla de Fórmula 2. El estadounidense, de 26 años, ocupa el 12º lugar en la clasificación del campeonato, con 16 puntos, y tendría que obtener la octava plaza a final de curso para poder somar los cinco puntos que le faltan para poder obtener la superlicencia que necesita para un debut en Fórmula 1.

La cara y la cruz en un mismo box

Checo Pérez regresó con mucha ilusión a la Fórmula 1 tras ser apartado por Red Bull de cara al proyecto de 2025, con Liam Lawson ocupando su plaza (posteriormente, Yuki Tsunoda). El mexicano ha vuelto con ganas y, tras algunas mejoras implantadas para el GP de Canadá, logró rodar en el 11º puesto en la carrera Sprint antes de ser penalizado tras la carrera. Apostó por los blandos y su buen manejo en el cuerpo a cuerpo lo llevó a firmar una gran actuación de la que se mostró muy orgulloso.

"Estoy muy contento con mi rendimiento", declaró el seis veces ganador de Grandes Premios a la Fórmula 1. "Estoy contento de haber regresado y de haberme demostrado a mí mismo que soy uno de los mejores. Eso me llena de satisfacción y estoy muy satisfecho con mi nivel de conducción", dijo el mexicano.

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"Estoy contento de haber regresado y de haberme demostrado a mí mismo que soy uno de los mejores. Eso me llena de satisfacción y estoy muy satisfecho con mi nivel de conducción"

Checo Pérez

— Piloto de Cadillac

"Creo que hemos dado un gran paso adelante. Este ha sido nuestro fin de semana más competitivo, así que hay muchos aspectos positivos que destacar", dijo, sobre las mejoras en la escudería más 'novata' de la parrilla.

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