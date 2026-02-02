¿Valentino Rossi a la Fórmula 1?: 20 años del momento en que Ferrari 'fichó' al mito de MotoGP

El tiempo pasa y cuesta creer que hace ya veinte años de aquel día en el que un jovencísimo y carismático Valentino Rossi dejó de lado MotoGP para ponerse a prueba al volante de un Ferrari de Fórmula 1 en un test oficial. No sorprendió a nadie, teniendo en cuenta que los inicios del mítico piloto de motociclismo se remontan nada más y nada menos que al karting. Pero la realidad es que eso no impidió que se generase una gran expectación al unir las dos categorías más destacadas del mundo del motor.

Aquella toma de contacto oficial se produjo el 1 de febrero de 2006, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, mismo escenario en el que meses después perdería la posibilidad de proclamarse Campeón del Mundo con Yamaha tras llevarse el gato al agua Nicky Hayden, entonces corriendo en las filas del Repsol Honda Team. Pero no fueron los primeros, sino otro de los muchos intentos de la 'Scuderia' de hacerse con el piloto más reconocido y querido de Italia.

Valentino Rossi rodando con el Ferrari en 2006 en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste / VALENTÍ ENRICH

La Fórmula 1 tentó a Rossi y él acudió a su llamada. Primero fue su tímida intrusión en unas pruebas privadas que tuvieron lugar en el año 2004, en los circuitos de Mugello y Fiorano. Pero los que más expectativas generaron fueron las de la pretemporada de 2006, en Valencia, en los que la escudería italiana logró juntar a un Schumacher, que ya había ganado siete títulos en 'El Gran Circo', y a Valentino Rossi, que ya acumulaba dos en MotoGP y otros tres en categorías inferiores.

Compartió pista con otros nombres destacados, como Fernando Alonso, recién proclamado Campeón del Mundo con Renault. Ni tan mal fue ese test para el italiano, que terminó firmando el 9º mejor tiempo entre los 15 pilotos que salieron a pista aquel día. En 53 vueltas que dio, su mejor registró fue un 1:12.851, quedando a poco más de un segundo y medio del campeón y a uno de 'El Káiser'.

Valentino Rossi junto a Michael Schumacher en 2004, en Fiorano / FERRARI

Por aquel entonces tan solo quedó a una anécdota, pero al terminar su temporada como piloto en Yamaha, estuvo cerca de dejar el motociclismo para marcharse a la Fórmula 1. Según se dijo entonces, tras perder el mundial contra Hayden Ferrari le ofreció un contrato para pilotar junto a Felipe Massa. Rossi decidió continuar su carrera en MotoGP, donde ganó otros dos mundiales, y la 'Scuderia' se hizo con los servicios de Kimi Räikkönen.

La historia no terminaría aquí, puesto que en los posteriores años continuaría haciendo sus 'pinitos' con los monoplazas hasta que en 2013 confirmó que no daría el salto a la Fórmula 1. "Desafortunadamente, la Fórmula 1 ha acabado para mí. Seguiré compitiendo hasta que deje de ser competitivo. Seguiré animando a Ferrari", dijo el '46', desmintiendo las informaciones que le situaron de nuevo en 'El Gran Circo'.

Valentino Rossi en el box de Ferrari / EFE

Se acabó la Fórmula 1... pero no las cuatro ruedas

Desde bien pequeño, Valentino se inició al mundo del karting, y quienes le siguieron por aquel entonces aseguraron que tenía madera de piloto de monoplazas antes de convertirse en un auténtico prodigio en las dos ruedas.

Es por eso que no extraño a nadie cuando en 2021, tras retirarse de MotoGP, se convirtió en piloto del GT World Challenge Europe. Una más de sus experiencias a la que se suman otras pruebas en el pasado como el Rally de Gran Bretaña de 2002 o las 12 horas del Golfo de 2019.