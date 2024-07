Ultimátum a Sergio Pérez en Red Bull

Sergio Pérez, actual subcampeón del mundo, afronta las dos últimas citas previas al parón estival de la Fórmula 1, en Hungría y Bélgica, con máxima tensión. Sus malos resultados en las últimas semanas, justo después de firmar su renovación por dos temporadas con Red Bull, le han llevado a una situación "insostenible" tal como apunta el jefe del equipo Christian Horner. Si no pone fin a su espiral negativa, los días del mexicano en la escudería Milton Keynes están contados. Ricciardo y Lawson están preparados para tomar el relevo a la menor oportunidad.

Tras doce grandes premios, Checo se encuentra en la sexta posición de la clasificación, con los pilotos de Mercedes, Russell y Hamilton, al acecho tras ganar las dos últimas carreras en Austria y Silverstone. Un desastre que no solo afecta a su posición en el Mundial de pilotos, sino sobre todo a la cuenta de Red Bull en el campeonato de constructores. La formación de las bebidas energéticas sigue liderando, pero cada vez a menos distancia: Ferrari está a 71 puntos y McLaren, a 78.

Con miras al Gran Premio de Hungría, el decimotercero del curso, Pérez asegura que "estamos trabajando como equipo para superar las cosas. Estuvo bien tener algo de tiempo libre después del Gran Premio de Gran Bretaña, porque apartarte un poco del ruido de los circuitos puede ser especialmente importante".

"A la vez que he pasado algún tiempo con mi familia y he entrenado duro, también he estado en la fábrica con mi equipo, en el simulador; y analizando como podemos mejorar el momento de forma en el que estamos", apunta el mexicano, que lleva desde abril, en el Gran Premio de China, sin subirse al podio a pesar de llevar el mismo coche que el líder del Mundial, Max Verstappen, que a estas alturas suma 137 puntos más que él.

"Creo que en la próxima carrera, si no suma puntos, tendrán que bajarle del coche", pronostica el que fuera su antiguo compañero en McLaren, Jenson Button.