Ultimátum de Leclerc a Ferrari: “Ahora o nunca”

Ferrari hizo una apuesta millonaria por Lewis Hamilton y el primer año del heptacampeón en Maranello se ha saldado con una enorme decepción, sin subir ni una sola vez al podio. Charles Leclerc, pese a mostrarse mucho más competitivo que su compañero, tampoco está satisfecho con la temporada y tras la carrera de Abu Dhabi lanzó un aviso. Quiere ser campeón y en 2026 le dará una última oportunidad a la Scudería: “Ahora o nunca”.

Después pelear con McLaren por el título de constructores hasta la última carrera de 2024, aún con Carlos Sainz en el equipo, Ferrari ha caído este año a la cuarta posición, superado incluso por Red Bull, que sumó casi la totalidad de sus puntos con uno de sus pilotos (Verstappen) frente al tándem formado por Leclerc y Hamilton.

Según 'The Race', Leclerc ha insinuado que si el próximo curso no hay resultados, podría plantearse un cambio de aires. Y habría “tres equipos muy interesados” en hacerse con sus servicios.

"El año que viene será un año crucial. Sinceramente, creo que todo el equipo está muy motivado porque es un cambio enorme, una gran oportunidad para demostrar de lo que es capaz Ferrari", subraya Leclerc, que esta temporada ha demostrado velocidad con el SF-25, mientras Hamilton no ha logrado adaptarse después de doce años pilotando un Mercedes.

El nuevo reglamento de la F1 en 2026, con menos sensibilidad aerodinámica, representa una oportunidad clave para revertir la situación en Ferrari: "Realmente espero que comencemos esta nueva era con el pie derecho, porque sí, es importante para los cuatro años siguientes. En la sexta o séptima carrera del año, creo que tendremos una buena idea de quiénes serán los equipos que dominarán los cuatro años siguientes", considera Charles.

El último título de equipos de Ferrari se remonta a 2008 y en cuanto al de pilotos, han pasado casi veinte años desde que Kimi Raikkonen se proclamó campeón (2007). La presión es una constante desde entonces en Maranello, pero tras la inversión realizada para asegurarse una dupla tan poderosa, los italianos necesitan que su próximo monoplaza sea un acierto. De lo contrario, Hamilton (41) podría plantease la retirada y Leclerc, ir en busca de nuevos horizontes.