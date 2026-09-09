¿Cuándo fue la última vez de la F1 en Madrid? Madring recoge el testigo del Jarama

La Fórmula 1 regresa, más de cuatro décadas después, a Madrid. Durante mucho tiempo, el Gran Premio de España se disputó en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que ha acogido carreras desde 1991. Este fin de semana, el 'Gran Circo' desembarca en la capital, en Madring, un trazado urbano construído adrede, pero la realidad es que la competición ya visitó en el pasado la ciudad. Y lo hizo en el emblemático Jarama.

En realidad, el rugido de los motores se escuchó por primera vez en Madrid en 1967. En aquel curso, se disputó la primera carrera en el trazado de San Sebastián de los Reyes, que ganó Graham Hill con Lotus. Estuvo repitiendo alguna que otra edición de la máxima categoría en los años 1968, 1970, 1972, 1974 en alternancia con el Circuito de Montjuïc. Pero finalmente el circuito madrileño se convirtió en una localización habitual para la F1 entre 1976 hasta 1981.

Gilles Villeneuve ganó la carrera en el Jarama en 1981 / Francisco García-Ochoa / EFE

Los seguidores madrileños han tenido que esperar 45 años para volver a tener los monoplazas tan cerca. En aquella última cita, Gilles Villeneuve fue el gran triunfador partiendo desde la séptima plaza. El canadiense ganó una carrera que, sobre el papel, era difícil que ganase con su Ferrari 126 C. El monoplaza era muy rápido en rectas, pero era complicado que pudiese ganar a sus rivales en zonas más reviradas.

Aguantó con neumáticos destrozados y ganó solo por 0,22 segundos. Más que una simple victoria, aquella carrera fue una demostración de inteligencia, valentía y capacidad defensiva. Villeneuve había convertido un Ferrari que no era el coche más competitivo del fin de semana en el ganador de un Gran Premio que, durante sus últimas vueltas, parecía imposible de controlar. Jacques Laffite y John Watson completaron el podio.

Guarda un componente especial, y es que fue la sexta victoria de Villeneuve en F1 y, trágicamente, la última de su carrera: moriría menos de un año después en los entrenamientos del GP de Bélgica de 1982.

Tras aquella carrera, se abrió la posibiliad de dejar de ir al Jarama. Y así fue. El Gran Premio resultaba deficitario, las entradas eran caras y el circuito comenzaba a quedarse pequeño para una competición que crecía deprisa. Finalmente, desapareció del calendario y la F1 no volvió a tener una cita en suelo español hasta 1986, en Jerez.