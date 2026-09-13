Ugo Ugochukwu , campeón de la F3 con Campos Racing

El Mundial FIA de Fórmula 3 ya tiene nuevo campeón, el estadounidense Ugo Ugochukwu , se ha decidido en Madrid, en el marco del GP de España y con protagonismo y título para un equipo español, Campos Racing.

Ayer la formación fundada por Adrián Campos y dirigida por su hijo tras su fallecimiento, ya se hizo matemáticamente con el campeonato de constructores. El equipo de Alzira ha protragonizado una temporada dominante con Ugochukwu, Théophile Naël y Ernesto Rivera.

La carrera ha discurrido sin incidencias, hasta que el coche de Hiyu Yamakoshi se ha quedado parado en Las Cárcavas y ha propiciado un coche de seguridad a falta de dos de vueltas para el final.

El 'safety car' se ha retirado con una última giro que no ha cambiado el desenlace de la carrera y de la temporada de la Fórmula 3. Ugochukwu, segundo, ha tenido suficiente para imponerse en el campeonato ante Freddie Slater y darle el doblete al equipo de Alzira.

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De esta forma, Ugo Ugochukwu sucede a Rafael Câmara y se convierte en el octavo campeón de la historia de la FIA Fórmula 3.