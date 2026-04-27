Turquía paga una fortuna para volver a la F1: la apuesta de 200 millones que explica el nuevo negocio del Gran Circo

Turquía ha vuelto a comprar un sitio en el escaparate más caro del motor. La Fórmula 1 ha anunciado oficialmente el regreso del Gran Premio de Turquía a partir de 2027, con Istanbul Park confirmado en el calendario hasta 2031 tras un acuerdo de cinco años con el Ministerio de Juventud y Deportes turco. La noticia devuelve al Mundial uno de los circuitos más valorados por pilotos y aficionados, pero también abre una pregunta mucho más incómoda: ¿cuánto cuesta hoy formar parte del club de la F1?

La respuesta, según las estimaciones que se manejan en el paddock, apunta a una cifra cercana a los 200 millones de dólares repartidos en cinco temporadas. Turquía paga. Y lo que compra no es la Fórmula 1, ni sus derechos, ni el negocio televisivo. Compra el derecho a organizar una carrera al año. Nada más. Es el billete de entrada a un espectáculo global que cada vez se cotiza más alto.

Así fue la celebración de Bottas / UMIT BEKTAS / POOL / EFE

No es la primera vez que Turquía pasa por aquí. Istanbul Park estuvo en el calendario entre 2005 y 2011, regresó de forma puntual durante los años de la pandemia y quedó asociado a una de las imágenes recientes más potentes del campeonato: el séptimo título mundial de Lewis Hamilton en 2020. Pero después de 2011 la carrera desapareció por una razón muy simple: los organizadores turcos no aceptaron el aumento de la tarifa exigida por la F1. Quince años después, esas tarifas no han hecho más que subir.

Un coste elevado

Hoy, organizar un Gran Premio se mueve en cifras que explican por qué cada carrera es también una operación de Estado. Un país anfitrión medio puede pagar entre 30 y 40 millones de dólares al año. Los nuevos destinos, especialmente en mercados estratégicos, se sitúan más cerca de los 50 o 60 millones. Catar ronda los 55 millones. Arabia Saudí supera los 50. Incluso Mónaco, durante décadas protegido por su historia y su aura, ha tenido que renovar con un coste muy superior al que pagaba antes.

La factura turca encaja en esa nueva realidad. Si el contrato incluye los habituales incrementos anuales, que en muchos acuerdos rondan el 5%, el coste total del regreso puede situarse en una horquilla aproximada de 165 a 220 millones de dólares. Es decir: Turquía no vuelve porque la F1 necesite Istanbul Park. Vuelve porque Turquía ha aceptado pagar el precio que exige la F1 moderna.

Y esa es solo la primera parte del negocio. La tarifa de organización no cubre todo. El país anfitrión también asume gastos de circuito, mantenimiento, adecuación, seguridad, logística y operación del evento. A cambio, se queda con la taquilla y algunos patrocinios locales. La Fórmula 1 conserva el gran pastel: derechos de televisión, patrocinadores globales, acuerdos comerciales y publicidad alrededor de la pista.

Valteri Bottas, el último vencedor en Turquia / SEDAT SUNA / EFE

Ahí está el verdadero motor de Liberty Media. La compañía que compró la Fórmula 1 por unos 8.000 millones de dólares en 2016 ha convertido el campeonato en una plataforma global de entretenimiento. En 2025, la F1 alcanzó ingresos récord de 3.870 millones de dólares, con un peso clave de los derechos audiovisuales, los patrocinios y las tarifas que pagan los promotores de los Grandes Premios.

La magia del modelo es que el riesgo no lo asume la F1. Lo asume el anfitrión. Si van 50.000 aficionados o 300.000, la tarifa pactada se paga igual. Si el evento llena hoteles, restaurantes y aeropuertos, el país puede justificar la inversión. Si no, la cuenta se convierte en un agujero difícil de defender.

Ya hay precedentes. Corea perdió decenas de millones con su carrera de 2012 y no volvió. India siguió un camino parecido tras su edición de 2013. Australia, en cambio, acepta pérdidas operativas porque Melbourne compensa el cheque con turismo, impacto mediático y posicionamiento internacional. Esa es la apuesta que ahora abraza Turquía: perder dinero en la carrera para ganarlo en imagen, visitantes y geopolítica deportiva.

GP de Fórmula 1 de Turquía en 2021. EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU / TOLGA BOZOGLU / EFE

El regreso también tiene un componente político evidente. En 2024, una empresa turca asumió la gestión de Istanbul Park por un largo periodo, después de años en los que el recinto había quedado lejos del uso competitivo para el que fue diseñado. El presidente Recep Tayyip Erdogan impulsó personalmente el retorno de la F1, consciente de que el Gran Premio funciona como mucho más que una carrera: es una postal de poder, modernidad y conexión entre Europa, Asia y Oriente Medio.

Para los aficionados, la noticia tiene un lado indiscutiblemente atractivo. Istanbul Park es un circuito de verdad, con desniveles, curvas rápidas y una curva 8 que forma parte de la memoria reciente del campeonato. Para la Fórmula 1, es otro triunfo comercial. Recupera una plaza con historia, entra en un mercado estratégico y asegura cinco años más de ingresos fijos.

Turquía vuelve a la F1. Pero no regresa gratis ni por romanticismo. Regresa porque ha aceptado el juego actual del Gran Circo: pagar una fortuna por estar en la foto. Y esa foto, para Liberty Media, vale cada vez más.