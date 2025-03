Tsunoda pone alto el listón: "Quiero subir al podio en Japón"

Después de cinco temporadas en la Fórmula 1, Yuki Tsunoda afronta por fin su oportunidad de pilotar para el primer equipo de Red Bull. Y además hará su debut al volante del RB21 en casa, en el circuito de Suzuka, escenario del Gran Premio de Japón. Un estreno soñado que el piloto nipón espera aprovechar al máximo. De hecho, asegura que su objetivo en la carrera de este domingo 6 de abril es "subir al podio".

"Siendo sincero, nunca esperé correr para Red Bull en el GP de Japón. Este año es el último de la alianza entre Red Bull y Honda, así que correr en Suzuka con ellos se siente como si fuera el destino. Todo ha caído en su lugar para que yo esté aquí. Y estoy muy feliz de estar en Red Bull, lo he pensado con detenimiento y correr para ellos en Japón me parece aún muy irreal", ha comentado Tsunoda en un evento de Honda en Aoyama.

Haciendo gala de su ambición y valentía, Yuki pone alto el listón: "No quiero subir mucho las expectativas, pero en Japón quiero acabar en el podio. Sé que no será nada fácil. Mi prioridad es entender el coche, ver cómo se comporta en comparación con el Racing Bulls. Si puedo disfrutar y familiarizarme en Libres 1, sé que los resultados llegarán y si eso conduce a un podio, sería increíble", añade.

A sus 24 años, el ascenso a Red Bull marca un punto de inflexión en la trayectoria del piloto japonés. Su antecesor, Liam Lawson, solo ha durado dos carreras como compañero de Max Verstappen, después de los malos resultados cosechados en Australia y China. Y el anterior, Sergio Pérez fue despedido sin contemplaciones por bajo rendimiento en diciembre, pese a que había sellado una renovación por dos temporadas en el mes de junio.

Ralf Schumacher le alertaba desde la televisión alemana y aseguraba que "si fuera el manager de Yuki le recomendaría que aceptase subir a Red Bull". Pero Tsunoda no se ha echado atrás.

"Cuando recibí la llamada, pensé que esto iba a ser interesante. Estoy emocionado de cara al reto que tengo por delante. No hay muchos momentos en la vida en la que te enfrentas a esta presión extrema y a una oportunidad tan grande como ésta, así que sólo puedo imaginar que va a ser una carrera increíblemente emocionante", asegura.

Las sensaciones en el simulador de Milton Keynes han sido positivas para Yuki, aunque sabe que cuando se suba al RB21 este viernes en los Libres 1 de Japón, será otra historia.

"Pasé dos días en el simulador. A partir de esa experiencia, no me pareció que el coche fuera tan difícil de pilotar. Tengo la impresión de que la parte delantera responde mucho, como la gente dice, pero si me preguntas si es difícil de manejar, no diría que me ha dado una sensación particularmente extraña, como mínimo en el simulador", considera. ¿conseguirá Yuki domar al incontrolable monoplaza de Red Bull?. Lo veremos muy pronto.