Tsunoda deja sin recompensa a Sainz: "Lo dejaremos en incidente de carrera..."

Por primera vez esta temporada, Carlos Sainz había estado todo el fin de semana por delante de su compañero Alexander Albon. Su gran vuelta del sábado en clasificación le permitió escalar hasta la octava plaza de parrilla, con el británico arrancando 15º y este domingo el madrileño lo ha bordado en la salida y ha ejecutado una sólida carrera, hasta que un incidente con Yuki Tsunoda ha arruinado todo su esfuerzo.

El piloto de Williams se estaba mostrando muy fuerte hasta que su toque con Tsunoda le destrozó la parte derecha del monoplaza, abriéndole incluso un agujero en la parte de los radiadores. Carlos aguantó unas cuantas vueltas en pista, hasta que a trece vueltas del final ha acabado abandonando.

"Tuvimos buenas luchas durante la carrera, la salida fue muy buena, aunque pronto empecé a darme cuenta de que luchaba contra coches dos o tres décimas más rápidos que nosotros. Eso te hace gastar más neumáticos y empiezas a ir hacia atrás, es una situación frustrante. Lo fue cuando peleé y perdí tiempo contra Lewis y Kimi. Lo intenté. Y luego empezó la degradación", ha relatado Sainz en el paddock de Bahrein.

"En el segundo stint recuperé posiciones y cuando iba a adelantar a Yuki hice un buen movimiento, pero él perdió el coche y tocó el lateral de mi coche con un buen golpe. Ahí terminó mi carrera porque perdí 40 o 50 puntos de carga aerodinámica, y empecé a ir hacia atrás, hasta que tuve que abandonar", ha resumido Sainz, que a pesar del disgusto, no ha querido entrar en 'guerras' con el japonés de Red Bull: "Lo dejaremos como un incidente de carrera..." , ha dicho, mordiéndose la lengua.

Y es que Sainz sí ha sido penalización por sacar de la pista a Antonelli: “Estaba luchando por la posición después de la resalida, bloqueé y me fui largo así que luego quería dejarle pasar, pero detrás estaba Alex. Sabía que tendría una penalización de diez segundos, pero igualmente me tendría que retirar”.

En cambio no hubo sanción para Tsunoda: “Él pierde el coche y me cuesta la carrera. He visto el ‘on-board’, pierde el control. Estas cosas pasan”.