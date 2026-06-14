Tsolov, sancionado, pierde el podio y el liderato; Câmara gana en Barcelona

Rafael Câmara consiguió en el GP de Barcelona-Catalunya la primera victoria de su carrera en Fórmula 2. Después de una carrera brillante del brasileño, que partía desde la pole-position, Câmara se llevó los máximos puntos posibles de la carrera en el Circuit en una categoría que tiene nuevo líder.

Y es que Nikola Tsolov, que terminó segundo en Barcelona, acusó una sanción post-carrera y cayó hasta la cuarta posición. Sin podio y también sin liderato; el búlgaro cede la primera posición del campeonato ante Gabriele Mini, precisamente el piloto por el que fue sancionado tras adelantarlo por fuera. El nuevo líder terminó tercero.

La carrera estuvo entretenida desde los primeros giros. Nikola Tsolov hizo una buena salida, pero terminó cayendo hasta la novena plaza tras acusar la baja temperatura de sus neumáticos duros. Mini, Dunne y Câmara optaron por la mejor estrategia con los blandos, aunque fue el brasileño quien demostró ser el más rápido en aire limpio cuando sus rivales entraron a boxes.

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Câmara entró más tarde y puso los duros con una misión por delante: recuperar las posiciones delanteras. Lo hizo tras adelantar con mucha seguridad a Dunne y Mini. Tsolov, que se rehizo tras parar y pasó a Mini a falta de tres vueltas para el final. Dunne se resistió más, pero terminó igualmente segundo, una posición que horas después fue invalidada por sanción. El búlgaro finalmente acabó cuarto, Dunne segundo y Mini tercero, aunque es ese último quien asalta el liderato del mundial de F2.