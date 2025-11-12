Tsolov debutará en F2 con Campos sustituyendo a Pepe Martí

Nikola Tsolov se incorporará a su estructura de Campos Racing en FIA Formula 2 para tomar parte en las dos últimas citas de la categoría antesala de la F1 esta temporada, previstas en Qatar (29-30 de noviembre) y Abu Dhabi (6-7 de diciembre).

Tsolov, que ya había sido confirmado hace algunas semanas como piloto del equipo para 2026, tendrá así un estreno anticipado en la categoría poniéndose al volante del monoplaza de F2 que hasta el momento había pilotado Pepe Martí. El barcelonés, recientemente confirmado como nuevo piloto de FIA Formula E, no podrá compatibilizar ambos programas y dicho movimiento ha motivado el adelantar la llegada de Tsolov a la F2.

El “León Búlgaro” se proclamó subcampeón de Fórmula 3 como integrante del Red Bull Junior Team, mismos colores con los que dará el salto a la categoría superior en apenas unas pocas semanas. Tras los dos mencionados meetings en Qatar y Abu Dhabi, la categoría ha previsto tres días de test colectivos de post temporada del 10 al 12 de diciembre en el propio Yas Marina Circuit y que servirán para asentar las bases para la próxima campaña.

Adrián Campos (Team Principal de Campos Racing):

“Primeramente, quiero agradecer todos estos años juntos a Pepe, desde que debutó con nosotros en F4 Spain y posteriormente en FIA Formula 3 y FIA Formula 2. Hemos tenido vivencias increíbles, un gran número de victorias y podios mano a mano y, en nombre de todos los integrantes de Campos Racing, desearle todo lo mejor para el futuro. Para Nikola supone una oportunidad magnífica de comenzar su aclimatación a la categoría y, además, hacerlo en condiciones de carrera real. Estamos ya trabajando al máximo con él para que llegue lo más preparado posible a Losail, que será su primera toma de contacto con el monoplaza de FIA Formula 2.”

Nikola Tsolov (Piloto de Campos Racing en FIA Formula 2):

“¡Es una grata sorpresa poder debutar ya este año en las dos últimas pruebas de FIA Formula 2! Estoy muy agradecido a Campos Racing y a Red Bull por su confianza y por brindarme esta oportunidad. He trabajado muchísimo y me siento preparado para dar este paso. Tengo muchas ganas de aprender todo lo posible y de adquirir una valiosa experiencia de cara a 2026.”