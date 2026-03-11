El troleo de los aficionados a la nueva equipación de Ferrari para el GP de China

Charles Leclerc y Lewis Hamilton se presentarán en el Gran Premio de China, segunda parada de la temporada 2026 de la Fórmula 1, con un look especialmente diseñado para la ocasión. Por un fin de semana, los dos pilotos de Ferrari vestirán ropa de calle distinta a la que presentaron en el inicio del curso y en la que el rojo característico de los del 'Cavallino rampante' es el gran protagonista.

Para la cita en Shanghai, Puma ha diseñado una edición especial en el que el rojo queda difuminado entre un azul marino que domina gran parte de la prenda, tanto en las sudaderas, como en las camisetas y las gorras. El reconocible rojo Ferrari queda relegado en este 'livery' a una franja central junto con los logos de los patrocinadores.

No es la primera vez que Ferrari relega el rojo en sus decoraciones. Sin ir más lejos, el curso pasado lució un diseño blanco y azul para el Gran Premio de Miami tanto en los monos como en los monoplaza; igual que el año anterior en la cita estadounidense, en la que vistieron por completo con un tono azul claro, en la tonalidad llamada 'Azurro La Plata', un color vinculado a la historia de Ferrari y que era uno de los favoritos de su fundador, Enzo Ferrari.

Sainz y Leclerc y el personal de Ferrari, este jueves en el circuito de Miami / Scuderia Ferrari

En Mónaco 2025, optaron por un look 'total white', con solo unas granjas en rojo como detalle en la mangas y algunas partes concretas de la indumentaria. Para Monza 2025, rindió homenaje a Niki Lauda cambiando el rojo por un azul intenso, en otra de las ediciones especiales elegidas por Ferrari recientemente.

Cambiar de imagen siempre es arriesgado y aunque los looks anteriores de Ferrari dividieron a los aficionados, en el caso del Gran Premio de China la decisión parece más o menos unánime. Y es que el equipo ha recibido centenares de comentarios en los que se critica el parecido de la nueva camiseta con los colores de uno de sus grandes rivales, Red Bull.

¿Los colores del enemigo?

"Red Bull x Ferrari", haciendo un guiño al lema que se suele utilizar cuando las marcas presentan una colaboración, ha sido uno de los comentarios más repetidos. "União FerrariBull", escribe otro usuario. "Franz Herman está orgulloso", apunta otro haciendo alusión el seudónimo que utilizó Max Verstappen durante unos test privados la pasada temporada.

"Is this redbull?" (esto es Red Bull?), "Red Bull and Ferrari together!" (Red Bull y Ferrari juntos), "Ferrari Redbull HP F1 Team"; o "Ferrari weds redbull" (Ferrari se casa con Red Bull), son solo algunos ejemplos de lo que los 'tifosi' han comentado al respecto del look de los pilotos.

Por supuesto, también hay a los que les ha gustado esta indumentaria y que esperan poder hacerse con una de estas prendas edición especial.