Solo tres plazas libres en la parrilla de F1 para 2026

Tras confirmarse la alineación de Alpine, que este viernes ha anunciado que seguirá en 2026 con Franco Colapinto y Pierre Gasly después de prorrogar su acuerdo con el piloto argentino, ya solo quedan tres asientos libres en la parrilla para la próxima temporada.

El 'gran circo' contará en 2026 con un total de once escuderías, después de incorporar a Cadillac, por lo que habían 22 plazas titulares. Todas están ya cubiertas salvo tres, que están asociadas a los dos equipos que tiene en el Mundial Red Bull.

El asiento oficial en el Oracle Red Bull Racing junto a Max Verstappen parece destinado a Isack Hadjar si se cumplen los pronósticos (y los deseos de Helmut Marko). Por otra parte, los dos volantes del segundo equipo, el Visa Cash App Racing Bulls, tienen varios candidatos: Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Arvid Lindblad o Alex Dunne son los principales.