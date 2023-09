Las tres claves que explican declive de Aston Martin

Tras un comienzo ilusionante, la 33 de Alonso parece ahora un sueño imposible. Analizamos el por qué. Aston Martin ha pasado de ser segundo a cuarto equipo de la parrilla, con McLaren pisándole los talones ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Hablar del 'soufflé' o de la 33 de Fernando Alonso, a estas alturas, resulta ya un tanto descabellado. Después del 'subidón' de adrenalina que supuso para los fans del piloto asturiano su debut con Aston Martin, cuando el equipo británico pasó de ser séptimo en constructores en 2022 a convertirse en la alternativa al dominio de Red Bull, con seis podios de Alonso en las primeras carreras de la temporada, la recta final se ha convertido en una lenta agonía del AMR23.

Despues de soñar con el subcampeonato, Aston Martin puede acabar en la quinta plaza del campeonato de constructores. Y Fernando lucha por defender ahora su cuarta plaza en la clasificación de pilotos cuando meses atrás llegó a acariciar el segundo puesto que ocupa Sergio Pérez, aunque ambos a distancia sideral del líder Max Verstappen.

La 33 estuvo cerca en Mónaco, Canadá y incluso a la vuelta del verano, en Zandvoort. Pero a partir de ahí las esperanzas se disiparon y las estadísticas confirmaron una tendencia a la baja que parece ya irreversible a falta de seis grandes premios para que concluya el primer curso de Alonso vestido de verde. Aston Martin sumó 154 puntos en las ocho primeros citas de 2023 y 67 en los ocho siguientes. Este aparatoso declive se apoya en varios aspectos, aunque resumimos los tres más importantes.

1. El mal arranque de los 'grandes'

Después de conquistar los títulos de pilotos y equipos en 2022, Red Bull comenzó la temporada con una inercia positiva y un coche, RB19, aún más dominante que su antecesor. Verstappen ganó la carrera inaugural en Bahrein y Checo Pérez la siguiente en Arabia. Por contra los equipos tradicionalmente punteros Mercedes y Ferrari, empezaron mal, con un concepto erróneo en sus monoplazas. Tampoco acertaron Alpine y McLaren, equipos que el año anterior habían estado a un nivel muy superior a Aston Martin.

Hasta que no se decidió a abandonar su revolucionario y fallido concepto sin pontones del W14, Mercedes solo sumó un podio en los cinco primeros grandes premios, con Lewis Hamilton, en Australia y Alonso se permitió dejar en evidencia al heptacampeón británico con un coche cliente de motores y caja de cambios de Mercedes.

Ferrari, con una unidad de potencia mejorada en su SF-23 se mostraba muy rápido en clasificación, pero terminaba lejos en carrera con un coche impredecible y con graves problemas de degradación. Un único podio de Charles Leclerc en Bakú fue el único botín de la Scuderia.

Por contra, Alonso consiguió extraer 'petroleo' de las virtudes del nuevo AMR23, excelente en curva lenta, gestión de los neumáticos y ritmo en carrera , para encadenar cinco podios, hasta que sufrió su primer toque de atención, dónde más le dolió, en el GP de España (7º).

2. La desventaja en el desarrollo

El calendario siguió avanzando, los rivales empezaron a reaccionar y llegaron circuitos menos propicios para las características del Aston Martin, como Barcelona, Austria, Silverstone o Bélgica. Las carencias del AMR23 quedaron al descubierto, especialmente en trazados de curva rápida.

Aston Martin ha optado por introducir pequeñas actualizaciones de manera progresiva a lo largo de la temporada, aunque en Canadá llegó un notable paquete de mejoras que funcionó y Alonso volvió al cajón (2º). Las siguientes carreras fueron una 'sangría' de puntos, Aston Martin se vio superado por Mercedes y posteriormente por Ferrari en el Mundial de constructores, aunque Fernando resistió tercero en pilotos, conteniendo a Hamilton hasta Singapur, hace dos semanas, cuando el británico finalmente le superó en la clasificación de pilotos.

Al impulso de Mercedes su sumó la reacción de Ferrari y el progreso más espectacular este año, de McLaren y su MCL60. Lando Norris encadenó dos podios con el coche papaya en Silverstone y Hungría, un circuito en el que Alonso siempre ha brillado y donde esta vez vivió un desastroso gran premio (9º).

McLaren pasó de sumar 17 puntos en las primeras ocho pruebas del calendario, a contabilizar 155 en las ocho siguientes. Y Ferrari, con Sainz en racha subiendo al podio en Monza (3º) y Singapur (1º), pasó de 122 a 163 puntos, desbancando a Aston Martin del tercer puesto de constructores. Frente a sus rivales, Aston Martin solo ha añadido 67 puntos a su casillero después de Canadá.

Aston Martin se reforzó con grandes fichajes para acompañar a Fernando Alonso, con el 'gurú' Dan Fallows, ex Red Bull y su segundo Eric Blandin, ex Mercedes al frente de su estructura técnica, que en los dos últimos años ha aumentado su personal, de 400 a 700 empleados y ha construído nuevas y modernas instalaciones en su sede de Silverstone, aunque el túnel de viento no se estrenará hasta 2024 y eso ha supuesto una desventaja este año, ya que el equipo de Alonso ha tenido que alquilar el de Mercedes, que tiene prioridad en su uso.

3. Stroll baja la media del equipo

Además de las anteriores razones, existe una tercera por la que Aston Martin ha pasado de ser el segundo al cuarto mejor equipo y tiene al quinto, McLaren, pisándole los talones. Mientras que el rendimiento de Fernando Alonso ha sido un plus en todas las condiciones, subiendo al podio cuando podía y puntuando cuando no era posible pelear por más, el rendimiento de su compañero Lance Stroll ha estado muy por debajo de las expectativas.

El canadiense se perdió la pretemporada por lesión y llegó muy justo a Bahrein. Desde entonces ha aportado solo 47 a los 221 puntos de Aston Martin. Lleva cuatro carreras consecutivas sin puntuar y ha sumado únicamente 3 puntos en las últimas siete. Su cara a cara con Alonso en las estadísticas es demoledor y mientras sus rivales de Mercedes , Ferrari y McLaren se apoyan en parejas más equilibradas, Aston Martin 'cojea' notablemente en este aspecto.

2023 Alonso VS Stroll

Victorias 0 0

Poles 0 0

Podios 7 0

Puntos 174 47

Q3 15 6

Clasificación 14 2

Carrera 11 1

Abandonos 0 3 (Arabia, Mónaco y Japón)