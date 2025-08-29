Así fue el tremendo susto de Hamilton en Zandvoort

La primera sesión de ensayos libres del GP de los Países Bajos ha deparado varios incidentes y salidas de pista, de las que no se han librado entre otros, Carlos Sainz, George Russell, Yuki Tsunoda o incluso el ídolo de la afición neerlandesa Max Verstappen, que ha hecho un recto al final de la tanda matinal. Sin embargo, las dos acciones más destacadas han sido la de Kimi Antonelli, que ha atascado en la grava su Mercedes y sobre todo, el trompo espectacular de Lewis Hamilton con el Ferrari.

El heptacampeón ha perdido el control de su monoplaza en la frenada de la curva 3, una peraltada con 19 grados de inclinación. Su Ferrari ha dado una vuelta completa de 360º, aunque ha conseguido evitar el muro y seguir adelante con su programa de trabajo, finalizado en 15º puesto.

Y aunque Hamilton salió bien librado de una maniobra que podría haber tenido consecuencias graves y que sin duda ha sido la más aparatosa de las que hemos visto esta mañana en el circuito neerlandés, lo cierto es que ni él ni su compañero Charles Leclerc (14º) han dejado buenas sensaciones en su primera toma de contacto de Ferrari con el asfalto después de vacaciones, a la espera de lo que ocurra esta tarde en Libres 2 (16:00 horas)