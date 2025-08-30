Fórmula 1
Tremendo susto de Alonso en Libres 3
Russell no le vió y le dejó sin espacio, enviando a Fernando contra el muro en la calle de boxes
Fernando Alonso se ha llevado un susto monumental esta mañana en los Libres 3 del Gran Premio de los Países Bajos. El piloto asturiano estaba en vuelta rápida con su último juego de neumáticos blandos, al final de la sesión, cuando George Russell se ha cruzado en su camino en la recta de meta y casi le ha mandado al muro.
“No miran los retrovisores”, ha soltado Fernando, que ha esquivado la peligrosa acción de Russell por milímetros y se ha visto forzado a abortar la vuelta y a entrar en la calle de boxes cuando no estaba previsto, para evitar el impacto.
Es cierto que Russell no le ha visto y de ahí su maniobra inesperada, cerrando a Alonso y dejándole sin espacio, aunque es muy posible que acabe costándole sanción al piloto de Mercedes, que ha terminado tercero en los últimos ensayos libres antes de la batalla por la pole de esta tarde (15:00 horas) en el circuito de Zandvort.
- Todos pendientes de Fermín
- Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
- Mercado de fichajes, hoy 29 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Vía libre para Vinicius
- La sorprendente imagen de Laporta en el Spotify Camp Nou
- Mercado agónico sin 1:1: el Barça repite la fórmula de 2022
- Preocupación por la rodilla Gavi
- Isi enciende las alarmas sobre el césped de Vallecas