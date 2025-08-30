Tremendo susto de Alonso en Libres 3

Fernando Alonso se ha llevado un susto monumental esta mañana en los Libres 3 del Gran Premio de los Países Bajos. El piloto asturiano estaba en vuelta rápida con su último juego de neumáticos blandos, al final de la sesión, cuando George Russell se ha cruzado en su camino en la recta de meta y casi le ha mandado al muro.

“No miran los retrovisores”, ha soltado Fernando, que ha esquivado la peligrosa acción de Russell por milímetros y se ha visto forzado a abortar la vuelta y a entrar en la calle de boxes cuando no estaba previsto, para evitar el impacto.

Es cierto que Russell no le ha visto y de ahí su maniobra inesperada, cerrando a Alonso y dejándole sin espacio, aunque es muy posible que acabe costándole sanción al piloto de Mercedes, que ha terminado tercero en los últimos ensayos libres antes de la batalla por la pole de esta tarde (15:00 horas) en el circuito de Zandvort.