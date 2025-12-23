Las 'trampas' de Mercedes mantienen en vilo a la Fórmula 1

La FIA está en problemas. Y no parece que tengan fácil solución. Desde que se destapase el vacío legal que Mercedes habría descubierto durante el diseño de sus unidades de potencia para 2026, tres constructores (Honda, Ferrari y Audi) iniciaron una batalla para que se cumpliesen las especificaciones marcadas en el reglamento. ¿El problema? El escaso margen de maniobra para poder modificar los motores a estas alturas. ¿La solución? Difícil de encontrar, pues es imposible contentar a todas las partes.

La escudería alemana habrían descubierto una manera de alterar la relación de compresión del motor, que en 2025 era de 18:1 y que en 2026 pasará a ser de 16:1. Según se entiende, habrían encontrado un resquicio para alterar en caliente la cámara de combustión, siempre cumpliendo la normativa, puesto que en frío la relación pasaría a ser de 16:1 como está estipulado, pero en caliente volvería a 18:1 incumpliendo la normativa. Esta modificación de la conexión entre el volumen total del cilindro antes de la compresión y el volumen restante después de hacerla y su capacidad para enfriar mejor las placas motrices ayudaría y mucho al rendimiento. Se habla de 15 CV de potencia, que se podrían traducir en tres décimas por vuelta. Un mundo en la Fórmula 1.

El Mercedes de Antonelli, con aerodinámica activa en Yas Marina / Instagram

El caso ha puesto en pie de guerra al resto de escuderías, pues Mercedes pone en pista en 2026 a cuatro equipos con sus motores (Alpine, Williams, McLaren y la propia Mercedes). A falta de poco menos de tres meses para que se apaguen las luces en Australia, en Mercedes se escudan ante la FIA con que su motor cumple con la legalidad. Y, por supuesto, que no tienen tiempo suficiente para poder alterarlo antes del inicio de campeonato. Obviamente, la reacción del resto de rivales es de un enfado mayúsculo a sabiendas de esta diferencia en la relación de compresión del motor podría dejarlos fuera de combate antes incluso de comenzar el año.

Se ha hablado en los últimos días de una posible solución que dejaría a Mercedes explotar dicho vacío legal en 2026 y cumplir con las especificaciones necesarias en 2027. No contenta al resto de rivales, que quieren que se cumpla ya desde 2026 para poder competir en igualdad de condiciones. Contentar a ambas partes parece una solución imposible, pero dejar a Mercedes en la estacada con tan poco margen de maniobra no parece que sea el camino que vaya a tomar la FIA.

El alemán Erik Nico Rosberg y el británico Lewis Hamilton descubren el nuevo monoplaza W06 de Mercedes / Agencias

En todo caso, lo que no quiere el resto del paddock es que se repitan casos como el motor híbrido de la propia Mercedes en la era híbrida que dominó el campeonato durante un largo tiempo gracias a su rendimiento superior, fiabilidad y equilibrio perfecto entre la unidad de potencia y el chasis. Los cambios en el reglamento tan radicales tienen estos asteriscos y que un equipo consiga explotar los vacíos legales no es algo que quiera volver a repetir la FIA.